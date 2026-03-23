Dodik obećao povrat dijela akciza na gorivo, bez pojašnjenja načina realizacije

Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik najavio je mogućnost uvođenja novog modela podrške građanima i privredi kroz povrat dijela sredstava od akciza na gorivo. Nije precizirao kada bi mjera mogla biti uvedena, na koji način bi se finansirala i kako bi se sprovodila u praksi.

On je rekao da će i građani i privredni subjekti imati mogućnost da na kraju svakog mjeseca prijave fiskalne račune za kupovinu goriva u prostorije Poreske uprave, nakon čega će im biti vraćen dio iznosa koji se odnosi na akcize.

Procijenjeni povrat, pojasnio je, kretaće se u rasponu od 10 do 20 odsto, što predstavlja direktnu finansijsku olakšicu za domaćinstva i privredu.

Smatra da je riječ o fer i održivom pristupu koji štiti ekonomske interese Republike Srpske i pomaže građanima u uslovima nestabilnog tržišta energenata.

"Ovaj model zasniva se na principu da sredstva prikupljena unutar Republike Srpske treba da budu vraćena njenim građanima, umjesto da se odlučivanje o njihovoj raspodjeli prenosi na nivo zajedničkih institucija BiH", rekao je Dodik.

Pitanje akciza otvoreno je i na današnjoj sjednici Doma naroda BiH, gdje je delegat Želimir Nešković zatražio dopunu dnevnog reda prijedlogom izmjena Zakona o akcizama po hitnom postupku.

Dok najavljeni model povrata još nije razrađen, Vlada Republike Srpske je prije nekoliko dana usvojila odluku o ograničenju marži na gorivo, zadržavajući maksimalnu veleprodajnu maržu na 0,06 KM po litru i maloprodajnu na 0,25 KM, s ciljem ublažavanja rasta cijena. Odluka, koja važi do 1. juna, dio je šireg paketa mjera za stabilizaciju tržišta i zaštitu potrošača.

Istovremeno, cijene goriva u BiH i dalje rastu, te je danas na jednoj pumpi u Banjaluci euro dizel 4 i 5 koštao 3,53 KM po litru, dok je BMB 95 dostigao 2,61 KM.