Preventivni pregledi širom Srpske: Putem aplikacije "E prevencija" do ranog otkrivanja karcinoma debelog crijeva

Skrining karcinoma debelog crijeva dostupan je svim osiguranim licima u Republici Srpskoj putem nadležnih domova zdravlja, a cilj ove mjere je rano otkrivanje malignih promjena koje značajno utiču na uspješnost liječenja.

Izvor: MONDO

Kako se navodi u saopštenju Fonda zdravstvenog osiguranja, skrining omogućava otkrivanje raka u početnoj fazi, ali i prekanceroznih promjena koje se mogu ukloniti prije razvoja bolesti.

Da bi se proces sproveo efikasno, precizno su definisane grupe korisnika. U saopštenju se ističe da su osigurana lica starosti od 50 do 75 godina kao i osiguranici od 18 do 49 godina sa pozitivnom ličnom i porodičnom anamnezom definisane ciljne grupe za skrining karcinoma debelog crijeva koje su kreirane u aplikaciji "E prevencija" u okviru Integrisanog zdravstvenog informacionog sistema (IZIS).

Putem iste aplikacije, ljekarima su na raspolaganju svi potrebni alati, jer u ovoj aplikaciji kreirani su i upitnici kao i koji laboratorijski nalazi treba da se obave u okviru preventivnog pregleda skrininga karcinoma debelog crijeva.

Fond zdravstvenog osiguranja Republike Srpske u tu svrhu je obezbijedio dodatnih 10 miliona KM, uz podsjetnik da je Fond kreirao posebnu aplikaciju "E prevencija" kako bi olakašao porodičnim ljekarima da sprovode preventivne preglede koje FZO RS finansira. S obzirom na to da je karcinom debelog crijeva jedno je od najčešćih malignih oboljenja, iz Fonda pozivaju građane na proaktivnost.

"Sve osobe u preporučenoj starosnoj dobi treba da se informišu kod svog izabranog ljekara o mogućnostima skrininga", poručuju iz ove institucije. Takođe se napominje da Fond „finansira četiri skrininga u domovima zdravlja, te je važno da osigurana lica iskoriste ovo pravo i razgovaraju sa svojim izabranim ljekarom o pregledima koji su preporučeni u skladu sa procjenom rizika. Zaključno, iz Fonda podsjećaju da je prvi korak ka očuvanju zdravlja zakazan preventivni pregled.