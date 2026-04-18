Penzioneri sa inostranim stažom u Srpskoj pred gubitkom zdravstvenog osiguranja: Rok ističe krajem aprila

Gotovo 10.000 srazmjernih penzionera u Republici Srpskoj, koji su većinu radnog staža ostvarili u inostranstvu, od 1. maja moglo bi ostati bez zdravstvenog osiguranja ukoliko do kraja aprila ne regulišu svoj status, upozorili su iz Fonda zdravstvenog osiguranja RS.

Iz Fonda pojašnjavaju da do isteka aprila ovoj kategoriji neće biti osporavano pravo na zdravstvenu zaštitu, ali da je neophodno da preduzmu određene korake kako bi nastavili da koriste ova prava i nakon tog roka, pišu Nezaisne novine.

Prvi korak je prijava u Poresku upravu Republike Srpske po osnovu „strani penzioner“, i to putem obrasca PD 3100. Nakon toga, penzioneri treba da se jave u nadležnu poslovnicu Fonda zdravstvenog osiguranja, gdje će uz izvod iz banke za tekuću godinu biti utvrđena osnovica za obračun doprinosa.

Zakonom o doprinosima propisano je da ova kategorija osiguranika plaća doprinos za zdravstveno osiguranje u iznosu od 10,2 odsto od visine inostrane penzije. Iz Fonda naglašavaju da ne postoje izuzeci, te da se ova obaveza odnosi na sve penzionere koji su veći dio radnog vijeka proveli izvan BiH.

Kako ističu, ovakvo zakonsko rješenje zasniva se na principu pravičnosti. Penzioneri koji su većinu radnog vijeka proveli u inostranstvu tamo su i izdvajali sredstva za zdravstveno osiguranje, zbog čega se ne mogu izjednačiti sa onima koji su cijeli radni vijek proveli u Republici Srpskoj i ovdje redovno uplaćivali doprinose.

„Sistemska obaveza je da se zaštite penzioneri koji su radili u Republici Srpskoj, zbog čega je njihov doprinos za zdravstvo simboličan i iznosi jedan odsto“, navode iz FZO.

Podsjećaju i da je za ostvarivanje prava na zdravstvenu zaštitu neophodna redovna uplata doprinosa, najkasnije do 20. u mjesecu za prethodni mjesec, bez izuzetaka.

Iz Fonda poručuju da su službenici u svim poslovnicama upoznati sa novim pravilima i da stoje na raspolaganju građanima za sve dodatne informacije. Penzioneri se mogu informisati lično u poslovnicama, putem zaštitnika prava osiguranika, kao i pozivom na besplatan info-broj 0800 5 08 08.