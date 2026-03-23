Hoće li se raspravljati o akcizama? Nešković za hitne izmjene zakona; Čović: "Nema ništa hitnije od evropskih zakona"

U Sarajevu je počela hitna sjednica Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH.

Zamjenik predsjedavajućeg Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH Dragan Čović je na početku današnje sjednice zamolio sve delegate da ne predlažu dopunu dnevnog reda, te da se zasjedanje završi sa predloženih 19 tačaka koje je usaglasio Kolegijum Doma naroda i koje podršku skoro svih delegata.

Čović je, zbog nekoliko prijedloga dopune dnevnog reda, istakao i da je Kolegijum razmišljao o tome da nakon ove sjednice bude održana nova hitna, na kojoj bi se kao prva tačka našao Prijedlog zakona o izmjeni i dopuni Zakona o platama i naknadama u institucijama BiH u drugom čitanju, a potom sve tačke koje predlažu delegati kao dopunu dnevnog reda.

"Bojim se da ćemo imati problem, ako krenemo sa dosadašnjim stilom rada", naglasio je Čović.

On je naveo da ne može da razumije da neko danas predlaže nove tačke dnevnog reda prije dva evropska zakona - o Visokom sudskom i tužilačkom savjetu i Sudu BiH.

"Teško da neko može reći da ima nešto hitnije od ova dva zakona koji su uslov za otvaranje pregovaračkog procesa sa EU", rekao je Čović.

Delegat Želimir Nešković tražio je dopunu dnevnog reda, i to da se kao druga tačka doda Prijedlog zakona o dopuni Zakona o akcizama BiH, sa zahtjevom za razmatranje po hitnom postupku, a odmah potom i Prijedlog zakona o ograničavanju raspolaganja imovinom s ciljem sprečavanja terorizma koji je usvojio Savjet ministara.

Delegat DŽemal Smajić tražio je dopunu dnevnog reda sa Prijedlogom zakona o regulatoru, prenosu i tržištu električne energije u BiH, koji je usvojio Savjet ministara.

Šta je na dnevnom redu?

Na dnevnom redu današnje hitne sjednice Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH su Prijedlog zakona o Visokom sudskom i tužilačkom savjetu (VSTS) BiH, kao i Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Sudu BiH.

Ova dva zakonska akta predložili su delegati Nikola Špirić, Dragan Čović i Kemal Ademović, a trebalo bi da budu razmatrani u prvom čitanju po skraćenom postupku, najavljeno je iz Parlamentarne skupštine BiH.

Predlagači su naveli da je Nacrt zakona o VSTS-u zasnovan na principima transparentnosti rada ove institucije, integriteta članova i nosilaca pravosudnih funkcija, kao i dvostepenosti pri njihovom odlučivanju.

Ovim izmjenama broj članova VSTS-a sa sadašnjih 15 bio bi povećan na 20, od kojih je po osam članova iz reda sudija i tužilaca, po jedan advokat iz advokatskih komora Republike Srpske i FBiH, dok će po jednog člana imenovati Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH i Savjet ministara.

Predloženim izmjenama i dopunama Zakona o Sudu BiH predviđeno je formiranje apelacionog odjeljenja ovog suda, kao drugostepenog organa.

Pred delegatima će se u prvom čitanju naći izmjene i dopune Zakona o platama i naknadama u institucijama BiH, koje propisuju da se u slučaju neusvajanja budžeta institucija BiH zaposlenima retroaktivno vrše isplate razlike u plati.

Na predloženom dnevnom redu je u drugom čitanju i šest zakona koji nose oznaku usklađenosti sa zakonodavstvom EU.

Riječ je o prijedlozima zakona o patentu, industrijskom dizajnu, zaštiti poslovne tajne kao prava intelektualnog vlasništva, zaštiti topografija poluprovodničkih proizvoda, zastupanju u oblasti prava industrijskog vlasništva, te mjernim jedinicama u BiH.

U drugom čitanju pred delegatima su izmjene Zakona o službi u Oružanim snagama BiH kojima se starosna granica za penzionisanje u vojnoj službi povećava sa 40 na 45 godina života.

Delegati će u drugom čitanju razmatrati i izmjene i dopune Zakona o upravnom postupku kojim se obezbjeđuju preduslovi za nastavak digitalne transformacije javne uprave u institucijama BiH.

Na dnevnom redu je i davanje saglasnosti za ratifikaciju niza međunarodnih sporazuma.