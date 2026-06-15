Upis bez gužvi i papira: Sve što treba da znate o novoj elektronskoj proceduri upisa u srednje škole

U svim srednjim školama u Republici Srpskoj danas je počeo upis učenika u prve razrede srednjih škola za školsku 2026/2027. godinu, a planiran je upis 9.840 učenika raspoređenih u 456 odjeljenja, saopšteno je iz Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske.

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Za deficitarna zanimanja planiran je upis 944 učenika.

Budući srednjoškolci podnose elektronski prijavu, putem računara ili mobilnog telefona, bez potrebe za dostavljanjem dodatne dokumentacije u školu, čim je upis učenika značajno pojednostavljen.

Prijava kandidata vrši se elektronskim putem, posredstvom platforme eUpis, dostupne na adresi https://eupis.skolers.org.

Iz Ministartva navode da se samo za učenike koji nemaju tehničke mogućnosti upis vrši u školi u predviđenim terminima, uz obaveznu predaju propisane dokumentacije.

Upis će biti organizovan u junskom upisnom roku koji je počeo danas i traje do 17. juna, a konačna rang-lista biće objavljena 30. juna.

Učenici koji se ne upišu u prvom upisnom roku, imaće priliku za to u drugom roku, koji će biti organizovan od 1. do 3. jula, a konačna rang-lista biće objavljena 17. jula.

Iz Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske poželjeli su svim budućim srednjoškolcima mnogo uspjeha prilikom izbora budućeg zanimanja, te da odaberu školu koja najbolje odgovara njihovim interesovanjima, mogućnostima i talentima.

Konkurs za upis učenika u prvi razred srednjih škola dostupan je na portalu Vlade Republike Srpske, na stranici Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske.

Iz Ministartva prosvjete i kulture Republike Srpske pozivaju sve učenike i roditelje da najkasnije do srijede, 17. juna, izvrše elektronsku prijavu putem portala eUpis.

Detaljna uputstva o načinu prijave dostupna su u video-spotu "eUpis u prvi razred srednje škole.