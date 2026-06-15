logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Upis bez gužvi i papira: Sve što treba da znate o novoj elektronskoj proceduri upisa u srednje škole

Upis bez gužvi i papira: Sve što treba da znate o novoj elektronskoj proceduri upisa u srednje škole

Autor Dušan Volaš Izvor SRNA
0

U svim srednjim školama u Republici Srpskoj danas je počeo upis učenika u prve razrede srednjih škola za školsku 2026/2027. godinu, a planiran je upis 9.840 učenika raspoređenih u 456 odjeljenja, saopšteno je iz Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske.

shutterstock_642182779.jpg Izvor: Shutterstock

Za deficitarna zanimanja planiran je upis 944 učenika.

Budući srednjoškolci podnose elektronski prijavu, putem računara ili mobilnog telefona, bez potrebe za dostavljanjem dodatne dokumentacije u školu, čim je upis učenika značajno pojednostavljen.

Prijava kandidata vrši se elektronskim putem, posredstvom platforme eUpis, dostupne na adresi https://eupis.skolers.org.

Iz Ministartva navode da se samo za učenike koji nemaju tehničke mogućnosti upis vrši u školi u predviđenim terminima, uz obaveznu predaju propisane dokumentacije.

Upis će biti organizovan u junskom upisnom roku koji je počeo danas i traje do 17. juna, a konačna rang-lista biće objavljena 30. juna.

Učenici koji se ne upišu u prvom upisnom roku, imaće priliku za to u drugom roku, koji će biti organizovan od 1. do 3. jula, a konačna rang-lista biće objavljena 17. jula.

Iz Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske poželjeli su svim budućim srednjoškolcima mnogo uspjeha prilikom izbora budućeg zanimanja, te da odaberu školu koja najbolje odgovara njihovim interesovanjima, mogućnostima i talentima.

Konkurs za upis učenika u prvi razred srednjih škola dostupan je na portalu Vlade Republike Srpske, na stranici Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske.

Iz Ministartva prosvjete i kulture Republike Srpske pozivaju sve učenike i roditelje da najkasnije do srijede, 17. juna, izvrše elektronsku prijavu putem portala eUpis.

Detaljna uputstva o načinu prijave dostupna su u video-spotu "eUpis u prvi razred srednje škole.

Možda će vas zanimati

Tagovi

srednja škola učenici obrazovanje

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ