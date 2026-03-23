Dom naroda BiH razmatra izmjene Zakona o akcizama i regulaciju tržišta električne energije

Dom naroda Paramentarne skupštine BiH usvojio je da se u dnevni red sjednice, kao druga tačka, uvrsti Prijedlog zakona o dopuni Zakona o akcizama BiH.

Ovaj prijedlog uputio je delegat Kluba srpskog naroda Želimir Nešković, sa zahtjevom za razmatranje po hitnom postupku.

Usvojen je i Neškovićev prijedlog da se, kao treća tačka, uvrsti Prijedlog zakona o ograničavanju raspolaganja imovinom s ciljem sprečavanja terorizma, koji je usvojio Savjet ministara.

Dnevni red dopunjen je i Prijedlogom zakona o regulatoru, prenosu i tržištu električne energije u BiH, koji je predložio delegat Kluba bošnjačkog naroda DŽemal Smajić.

Delegat Kluba srpskog naroda Radovan Kovačević upzoravao je tokom rasprave o dnevnom redu da Neškovićev prijedlog o ukidanju akciza znači oduzimanje ovlaštenja Vladi Republike Srpske.