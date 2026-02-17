Nikola Špirić napustio sjednicu: Dom naroda ostao bez kvoruma

Predsjedavajući Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH Kemal Ademović prekinuo je današnju sjednicu zbog nedostatka kvoruma.

Izvor: Mondo/Haris Krhalić

Sjednica je prekinuta nakon pauze koja je data kada je zamjenik predsjedavajućeg Doma Nikola Špirić napustio sjednicu. On je poručio da SNSD ne želi da učestvuje u ucjenama, optužbama i blokadama.

Špirić je naveo da je danas na Kolegijumu traženo da zakoni o Sudu i VSTS-u budu prve tačke dnevnog reda, ali da za to nije bilo saglasnosti.

"To govori o opredijeljenosti za evropski put i evropske zakone", rekao je Špirić i dodao da nema spremnosti da se razgovara o vitalnim stvarima, nego da se nastavlja politika optužbi, ucjena i blokada", naglasio je Špirić.

On je napomenuo da je SNSD spreman za razgovore i dogovore, a da je ta stranka svaki put izložena optužbama.

"Ovih dana se čuju izjave praćene iz vjerskih zajednica da se želi funkcionalna BiH, koja ne podrazumijeva konstitutivnost, nego pokornost. Danas vam kažem - konstitutivnost da, a pokornost ne", poručio je Špirić i dodao da će se pridružiti ostatku svog Kluba, koji takođe nije došao na sjednicu.