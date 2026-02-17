Nikola Špirić napustio sjednicu: Dom naroda ostao bez kvoruma

Predsjedavajući Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH Kemal Ademović prekinuo je današnju sjednicu zbog nedostatka kvoruma.
Sjednica je prekinuta nakon pauze koja je data kada je zamjenik predsjedavajućeg Doma Nikola Špirić napustio sjednicu. On je poručio da SNSD ne želi da učestvuje u ucjenama, optužbama i blokadama.
Špirić je naveo da je danas na Kolegijumu traženo da zakoni o Sudu i VSTS-u budu prve tačke dnevnog reda, ali da za to nije bilo saglasnosti.
"To govori o opredijeljenosti za evropski put i evropske zakone", rekao je Špirić i dodao da nema spremnosti da se razgovara o vitalnim stvarima, nego da se nastavlja politika optužbi, ucjena i blokada", naglasio je Špirić.
On je napomenuo da je SNSD spreman za razgovore i dogovore, a da je ta stranka svaki put izložena optužbama.
"Ovih dana se čuju izjave praćene iz vjerskih zajednica da se želi funkcionalna BiH, koja ne podrazumijeva konstitutivnost, nego pokornost. Danas vam kažem - konstitutivnost da, a pokornost ne", poručio je Špirić i dodao da će se pridružiti ostatku svog Kluba, koji takođe nije došao na sjednicu.