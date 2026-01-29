Lapsus Kemala Ademovića: Radovana Kovačevića na sjednici oslovio kao Radovan Karadžić (VIDEO)

Sjednicu Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine obilježio je lapsus predsjedavajućeg Kemala Ademovića, koji je na samom početku zasjedanja umjesto imena delegata Radovana Kovačevića izgovorio ime Radovana Karadžića, što je izazvalo smijeh u sali.

Izvor: Srna/Srđan Jeremić

Ademović je, nabrajajući prisutne delegate po nacionalnoj strukturi, naveo da sjednici prisustvuje 14 delegata, nakon čega je rekao da je „delegat Radovan Karadžić obavijestio Sekretarijat da nije u mogućnosti da prisustvuje sjednici“.

Ova izjava izazvala je smijeh u sali, a u pozadini se čuo i komentar predsjednika HDZ-a BiH Dragana Čovića, koji je dobacio: „Gdje si Radovana našao sada“.

Nakon kratkog smijeha, Ademović je brzo ispravio grešku i uputio izvinjenje, pojasnivši da je mislio na delegata Radovana Kovačevića.