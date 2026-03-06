Sjednica Doma naroda PSBiH: Na dnevnom redu šest evropskih zakona

Sjednica Doma naroda Parlamentarne skupštine, koja je započeta u januaru, biće nastavljena danas, a na dnevnom redu je šest zakona koji nose oznaku usklađenosti sa zakonodavstvom EU.

Izvor: Mondo/Haris Krhalić

Riječ je o prijedlozima zakona o patentu, industrijskom dizajnu, zaštiti poslovne tajne kao prava intelektualnog vlasništva, zaštiti topografija poluprovodničkih proizvoda, zastupanju u oblasti prava industrijskog vlasništva, te mjernim jedinicama u BiH.

Na dnevnom redu su, u prvom čitanju, Prijedlog zakona o Visokom sudskom i tužilačkom savjetu BiH i Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Sudu BiH, a predlagači ova dva zakonska prijedloga, po skraćenom postupku, su delegati Nikola Špirić, Dragan Čović i Kemal Ademović.

U drugom čitanju, pred delegatima će se naći i Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o upravnom postupku, a razlog za donošenje je nastojanje da se digitalna javna uprava dovede do bržeg, efikasnijeg i odgovornijeg pristupa uslugama. Delegati bi, u drugom čitanju, trebalo da razmatarju i Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o službi u Oružanim snagama BiH, čiji je predlagač delegat Džemal Smajić.

U prvom čitanju, pred delegatima će biti Prijedlog zakona o izmjeni i dopuni Zakona o platama i naknadama u institucijama BiH.

Na dnevnom redu su i izvještaji o radu stalnih komisija Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH za 2024. godinu, Kancelarije za reviziju institucija BiH o finansijskoj reviziji institucija BiH za 2024. godinu, te izvještaj o izvršenju Budžeta institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH za 2024. godinu.

Nastavak sjednice zakazan je u 13.00 časova.