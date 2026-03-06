Savić – Banjac: Škole i vrtići ostaju planirani na lokacijama na kojima su i ranije bili predviđeni

Izmjenom regulacionog plana objekti se pomjeraju na gradsko zemljište radi izbjegavanja troškova otkupa, dok građani za danas najavljuju mirni skup protiv dalje betonizacije naselja.

Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Gradski menadžer Mirna Savić – Banjac poručila je da škole i vrtići ostaju planirani upravo na lokacijama na kojima su i ranije bili predviđeni.

"Razumijem uznemirenost građana, posebno u moru netačnih natpisa koji se pojavljuju i koji nemaju veze sa istinom. Istina je da Banjaluka ima više predviđenih lokacija za izgradnju vrtića koje smo ranije već detektovali i obezbijedili, posebno u periodu kada se razgovaralo o izgradnji vrtića sredstvima iz budžeta Kabineta predsjednika Republike. Među tim lokacijama je i ona na Starčevici, koja ostaje planirana i danas", rekla je Savić – Banjac

Dodala je da se upravo izmjenom regulacionog plana koristi prilika da se planirani objekat iste namjene pomjeri sa privatnog zemljišta na gradsko, kako bi se izbjegli dodatni troškovi za otkup.

"Ovo nam daje mogućnost da Grad zadrži punu kontrolu nad svojom imovinom i da projekat realizuje u skladu sa najboljim ekonomskim parametrima. Razloga za paniku nema, škole i vrtići ostaju planirani upravo na lokacijama na kojima su i ranije bili predviđeni", zaključila je Savić – Banjac.

Podsjećamo, građani banjalučkog naselja Starčevica pozvali su sugrađane na miran skup koji će biti održan u danas, 6. marta u 17 časova na livadi pored vrtića "Mali drugari", kako bi zajedno izrazili protivljenje daljoj betonizaciji ovog dijela grada i ukazali na dugogodišnji problem nedostatka škole i vrtića u naselju.