Sjednica Doma naroda počela pa prekinuta: Bez kvoruma zbog nedolaska srpskih i hrvatskih delegata

Hitna sjednica Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH prekinuta je danas zbog toga što ni nakon pauze nije obezbijeđen potreban kvorum za rad i odlučivanje, jer nisu došla tri delegata iz reda srpskog naroda i četiri delegata iz reda hrvatskog naroda.

Izvor: Srna/Goran Janjić

Sjednicu je otvorio predsjedavajući Doma naroda Kemal Ademović, iako sjednici ne prisustvuju tri delegata iz reda srpskog naroda koji dolaze iz SNSD-a.

Zasjedanju ne prisustvuju ni četiri delegata iz reda hrvatskog naroda.

Ademović je dao pauzu od 10 minuta da bi se pokušao obezbijediti kvorum za rad i odlučivanje, međutim ni nakon pauze kvoruma nije bilo.

Na početku sjednice Ademović je rekao da je današnju sjednicu zakazao nakog sastanka sa sekretarom Doma naroda, te zbog toga što nije bilo evidentiranih službenih odsutnosti delegata.

Delegat kluba hrvatskog naroda Zlatko Miletić naveo je da bi delegati koji prisustvuju današnjoj sjednici trebalo da podnesu krivičnu prijavu Tužilaštvu BiH protiv delegata koji danas nisu na sjednici.

Zamjenik predsjedvajućeg Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH Nikola Špirić ranije je obavijestio predsjedavajućeg ovog doma Kemala Ademovića da tri delegata iz Kluba srpskog naroda neće prisustvovati današnjoj sjednici.

Špirić je u dopisu naveo da je Ademović zasjedanje zakazao samoinicijativno iako mu je u neformalnom razgovoru ukazivao da to ne čini u sedmicama velikih pravoslavnih i katoličkih praznika.

"Iz navedenih razloga, kao i ranije preuzetih obaveza, obavještavam Vas da tri delegata iz Kluba srpskog naroda neće biti u mogućnosti da prisustvuju zakazanoj sjednici", naveo je Špirić u dopisu.

On je ukazao na dosadašnju praksu u kojoj nije bilo uobičajeno zakazivanje sjednica u sedmicama kada se obilježavaju veliki praznici.

"Izražavam očekivanje da je u konkretnom slučaju riječ o izuzetku, kao i da ćete se ubuduće vratiti praksi usaglašavanja bar termina sjednica sa druga dva člana Kolegijuma, kao važnog preduslova za njihovo uspješno zakazivanje", naveo je Špirić tada.

Delegati su danas između ostalog trebali razmatrati Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o službi u Oružanim snagama BiH, te zahtjev za razmatranje po hitnom postupku Prijedloga zakona o izmjenama Zakona o platama i naknadama u institucijama BiH.

Na predloženom dnevnom redu bio je i zahtjev Predstavničkog doma za razmatranje Prijedloga zakona o dopuni Zakona o akcizama u BiH, koji predviđa da u slučaju poremećaja tržišta ili drugog opravdanog razloga Savjet ministara može donijeti odluku o privremenom ukidanju ili smanjenju iznosa akcize na naftne derivate na period od maksimalno šest mjeseci u toku godine.

(Srna)