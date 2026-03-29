logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Kemal Ademović napustio stranku Narod i pravda

Autor N.D. Izvor mondo.ba
0

Predsjedavajući Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH Kemal Ademović saopštio je da je napustio stranku Narod i pravda i podnio ostavku na sve stranačke funkcije.

Izvor: Kemal Ademović/Facebook

Ademović je ovu odluku objavio na svom Facebook profilu, navodeći da istupa iz članstva u stranci, ali bez dodatnih obrazloženja razloga za takav potez.

"Obavještavam javnost da sam danas podnio ostavku na sve stranačke funkcije i istupio iz članstva u stranci Narod i pravda", napisao je Ademović.

Njegov odlazak dolazi nakon što je prije nekoliko mjeseci stranku napustio i njegov sin Jasmin Ademović, koji je zajedno sa grupom bivših članova iz Sarajeva formirao novu političku opciju pod nazivom Crvene linije.

Tagovi

Narod i pravda Dom naroda Parlamentarne skupštine BiH

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ