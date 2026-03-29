Kemal Ademović napustio stranku Narod i pravda

Predsjedavajući Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH Kemal Ademović saopštio je da je napustio stranku Narod i pravda i podnio ostavku na sve stranačke funkcije.

Ademović je ovu odluku objavio na svom Facebook profilu, navodeći da istupa iz članstva u stranci, ali bez dodatnih obrazloženja razloga za takav potez.

"Obavještavam javnost da sam danas podnio ostavku na sve stranačke funkcije i istupio iz članstva u stranci Narod i pravda", napisao je Ademović.

Njegov odlazak dolazi nakon što je prije nekoliko mjeseci stranku napustio i njegov sin Jasmin Ademović, koji je zajedno sa grupom bivših članova iz Sarajeva formirao novu političku opciju pod nazivom Crvene linije.