Nešković ostavio Špiriću 5 KM za gorivo: "Da se ne muči uzimajući 10 feninga popusta od Minića"

Autor Haris Krhalić
0

Delegat Želimir Nešković kritikovao je blokadu Doma naroda PS BiH, navodeći da SNSD prati politiku HDZ-a na štetu građana koji plaćaju rekordne cijene goriva.

Nešković 5 KM za Špirića Izvor: SDS

Dragan Čović je danas postao neformalni predsjednik SNSD-a. Izjavio je ovo delegat u Klubu Srba Doma naroda PS BiH, Želimir Nešković i obrazložio:

„Čović je prije dva dana najavio da na današnju sjednicu neće doći delegati HDZ-a i SNSD-a, što se obistinilo. Nešto slično se dogodilo prije nekoliko sjednica, a tada je Nikola Špirić bukvalno čekao kada će Dragan Čović ustati sa mjesta nakon što je najavio da više neće učestvovati u radu sjednice. Čim je Čović krenuo, za njim su izašli svi delegati SNSD-a. Sve to je žalosno, jer pokazuje da SNSD nema svoj stav i politiku, nego u stopu prati HDZ.“

Potpredsjednik SDS-a navodi da je dodatni problem što SNSD i HDZ ponovo opstruišu odlučivanje o najbitnijim pitanjima za građane.

„Šta je u ovom trenutku važnije od cijene goriva i namjere da privremeno ukinemo akcize, čime bi gorivo pojeftinilo za blizu pola marke po litru? I danas je ta inicijativa propala zbog Čovićevog HDZ-a i Špirićevog SNSD-a. Došli smo u situaciju da je cijena dizela blizu 4 KM, a upozoravali smo da će se to dogoditi i insistirali na ukidanju akciza“, ističe Nešković.

On kaže kako je Nikoli Špiriću ostavio 5 KM takozvane „pomoći“ za ublažavanje rasta cijene goriva.

„Da se ne muči uzimajući 10 feninga popusta od Minića sljedeći put kad bude sipao 50 litara goriva. Takva vrsta „pomoći“ građanima je ponižavajuća, jer šta nekom znači 5 maraka na 50 litara koji po sadašnjim cijenama koštaju skoro 200 maraka. Usvajanjem našeg prijedloga da se privremeno ukinu akcize, na tu količinu bi se uštedilo dvadesetak maraka, što se već može nazvati konkretnom uštedom. Problem je što je interes SNSD i HDZ-a za vlast u Srpskoj važniji od interesa građana, pa se bave kozmetičkim mjerama“, poručio je Nešković.

