Nema kvoruma za održavanje sjednice o akcizama: Delegati SNSD-a i HDZ-a se nisu pojavili

Autor Haris Krhalić
0

Hitna sjednica Doma naroda PSBiH prekinuta je odmah na početku jer se šest delegata SNSD-a i HDZ-a nije pojavilo. Na dnevnom redu je ukidanje akciza na gorivo.

Nema kvoruma u Domu naroda PSBiH: Blokirana sjednica o akcizama Izvor: parlamentfbih.gov.ba

Šest delegata Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH ne prisustvuje današnjoj hitnoj sjednici zbog čega je je predsjedavajući Doma Kemal Ademović dao pauzu kako bi pokušao da obezbijedi kvorum za rad. Međutim ni nakon pauze nije obezbijeđen potreban kvorum za zad.

Sjednici nisu prisustvovali po tri delegata SNSD-a iz Kluba srpskog naroda i tri delegata HDZ-a iz Kluba hrvatskog naroda.

Na predloženom dnevnom redu sjednice bio je Prijedlog zakona o dopuni Zakona o akcizama u BiH.

Zakon predviđa da Savjet ministara, u slučaju poremećaja tržišta ili drugog opravdanog razloga, može da donese odluku o privremenom ukidanju ili smanjenju iznosa akcize na naftne derivate na period od maksimalno šest mjeseci u toku godine.

Politička koplja oko izmjena Zakona o akcizama lome se već duže vrijeme, a današnja pauza samo je nastavak niza prekida sjednica Doma naroda zbog istog pitanja.

Iz SNSD-a uporno odbijaju podršku predloženim izmjenama, tvrdeći da se radi o pokušaju prenosa nadležnosti sa Republike Srpske na nivo Bosne i Hercegovine. Prema njihovom tumačenju, intervencija u ovaj zakon narušava postojeći balans i ulogu entiteta u fiskalnom sistemu zemlje.

S druge strane, delegati ostalih stranaka odbacuju optužbe o prenosu nadležnosti, nazivajući ih neosnovanim. Oni ističu da su izmjene isključivo ekonomske prirode i usmjerene ka olakšavanju svakodnevice građana.

Odsutni delegati imaće priliku da se pojave u sali već u 12.30 časova, za kada je zakazana 19. redovna sjednica Doma naroda. Ipak, prognoze za nastavak rada nisu optimistične.

S obzirom na to da se i na dnevnom redu redovnog zasjedanja nalaze zakonski prijedlozi koje SNSD i HDZ smatraju neprihvatljivim i spornim, postoji velika vjerovatnoća da će se scenario sa hitne sjednice ponoviti.

