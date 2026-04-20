Blokada Doma naroda: Prekinuta i redovna sjednica, SNSD i HDZ srušili kvorum

Autor Haris Krhalić
0

Redovna sjednica Doma naroda PSBiH definitivno je prekinuta. Delegati SNSD-a i HDZ-a se nisu pojavili.

Prekinuta sjednica Doma naroda BiH: Nema kvoruma Izvor: parlamentfbih.gov.ba

Redovna sjednica Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH zvanično je prekinuta zbog nedostatka kvoruma. Iako je predsjedavajući Kemal Ademović dao pauzu kako bi pokušao obezbijediti prisustvo dovoljnog broja delegata, sjednica nije nastavljena jer isto nisu prisustvovala tri delegata SNSD-a iz Kluba srpskog naroda i tri delegata HDZ-a iz Kluba hrvatskog naroda.

Bilo je planirano da delegati razmatraju Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Sudu BiH i Prijedlog zakona o Visokom sudskom i tužilačkom savjetu BiH.

Na dnevnom redu je bilo i šest zakonskih prijedloga koji imaju oznaku usklađenosti za zakonodavstvom EU.

Riječ je o prijedlozima zakona o izmjenama i dopunama Zakona o industrijskom dizajnu, o zaštiti poslovne tajne kao prava intelektualne svojine, o zaštiti topografija poluprovodničkih proizvoda, o zastupanju u oblasti prava industrijske svojine, o mjernim jedinicama u BiH, i Prijeldog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o upravnom postupku.

Prije prekida druge sjednice, prekinuta je i hitna sjednica koja je trebala biti održana jutros, takođe zbog nedostaka kvoruma. Na toj hitnoj sjednici trebale su se razmatrati izmjene i dopune Zakona o akcizama BiH, ali do rasprave nije ni došlo.

