logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Akcize ostaju na čekanju: Dom naroda bez kvoruma za odluku o nižim cijenama goriva

Autor D.V. Izvor SRNA
Hitna sjednica Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH prekinuta je zbog nedostatka kvoruma.

Izvor: Srna/Goran Janjić

Predsjedavajući Doma naroda Kemal Ademović rekao je da se sjednica prekida zbog nedostatka kvoruma u Klubu Srba, odnosno odsustva delegata iz SNSD-a.

Sjednica je otvorena iako je zamjenik predsjedavajućeg Doma naroda Parlamentarne skupštine Nikola Špirić ranije obavijestio predsjedavajućeg ovog doma Kemala Ademovića da on, kao i delegati Sredoje Nović i Radovan Kovačević neće prisustvovati ovoj sjednici, zbog toga što je Ademović nastavio da samoinicijativno saziva sjednice, kršeći na taj način Poslovnik o radu.

Na predloženom dnevnom redu hitne sjednice bile su, između ostalog, i izmjene Zakona o akcizama u BiH, kojima se predviđa da u slučaju poremećaja tržišta ili drugog opravdanog razloga Savjet ministara može donijeti odluku o privremenom ukidanju ili smanjenju iznosa akciza na naftne derivate na period od maksimalno šest mjeseci u toku jedne kalendarske godine.

Na predloženom dnevnom redu je i Prijedlog zakona o ograničavanju raspolaganja imovinom s ciljem sprečavanja terorizma, finansiranja terorizma i finansiranja širenja oružja za masovno uništenje, čiji cilj je uspostavljanje pouzdanog, pravovremenog i potpunog mehanizma za implementaciju sanckionih mjera.

Delegati su u prvom čitanju trebali da razmotre i Prijedlog zakona o regulatoru, prenosu i tržištu električne energije u BiH, koji je predložio Savjet ministara, a čiji je fokus na stvaranju uređenog veleprodajnog tržišta električne energije i uspostavljanju berze električne energije.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Dom naroda Parlamentarne skupštine BiH gorivo akcize

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ