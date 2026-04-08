Stručnjak za energetiku otkrio kada će pojeftiniti gorivo u BiH

Almir Bečarević, stručnjak za energetiku, rekao je da ga je obradovala vijest o primirju na Bliskom istoku, te dodao da bi u narednih sedam do deset dana trebalo da pojeftini gorivo na benzinskim pumpama u BiH.

Izvor: Slaven Petković - Mondo

"Ja sam i prije par dana prognozirao da će cijena barela, ako se postigne ovakav vid dogovora, pasti na od prilike 90 dolara i to je sada realna cijena. Mislim da neće odmah doći do pada cijena na našim benzinskim pumpama, trebaće određeno vrijeme, ali doći će sigurno do korekcije", kaže Bečarević za Nezavisne novine.

On je istakao da je nemoguće da odmah dođe do pada cijena goriva, ali će se one u narednih sedam dana polako početi spuštati.

"Neka niko ne očekuje da će se to brzo vratiti na onih nekadašnjih 2,40 - 2,50 po litru, trebaće vremena. Vrlo je bitno hoće li ostati ona taksa za prolaz kroz Ormuski moreuz. Trebaće malo vremena, neka se svi strpe. Ali, vrlo vjerovatno će u narednih sedam do deset dana doći do blagog pada na našim benzinskim pumpama", rekao je Bečarević.

Podsjetimo, Sjedinjene Američke Države i Iran postigli su sporazum o prekidu vatre, koji uključuje nesmetan prolaz trgovačkih brodova kroz Ormuski moreuz. Izrael je takođe pristao na prekid vatre, a Pakistan tvrdi da je postignuto primirje i u Libanu.

”Poslije razgovora sa pakistanskim premijerom Šahbazom Šarifom i feldmaršalom Asimom Munirom i njihovog zahtjeva da zaustavim rušilačku silu upućenu ka Iranu i na osnovu pristanka Irana da odmah i u potpunosti otvori Ormuski moreuz, složio sam se da obustavim napade i bombardovanje Irana na dvije sedmice”, naveo je američki predsjednik Donald Tramp.

Međutim, regionalni zvaničnik uključen u pregovore izjavio je da dvonedjeljni plan o prekidu vatre između Sjedinjenih Američkih Država i Irana predviđa da Iran i Oman mogu da naplaćuju takse brodovima koji prolaze kroz Ormuski moreuz, uski ulaz u Persijski zaliv.

Prema njegovim riječima, Iran planira da prikupljena sredstva iskoristi za obnovu nakon sukoba, ali se ne zna u koje svrhe će Oman usmjeriti prihod od taksi.

