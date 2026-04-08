"Veliki dan za svjetski mir, stiže zlatno doba Bliskog istoka": Oglasio se Tramp o situaciji u Iranu

Donald Tramp je na mreži Truth Social najavio "Zlatno doba Bliskog istoka". Poručio je da je Iran spreman za mir i najavio pomoć SAD u Ormuskom moreuzu i procesu obnove.

Izvor: Lucas Parker/Blue Mist Film Studios/Shutterstock

Donald Tramp oglasio se danas na svojoj društvenoj mreži Truth Social sa vrlo optimističnom porukom u vezi sa situacijom na Bliskom istoku. Tramp je u svojoj objavi poručio da je Iran spreman na promjene, kao i da će se Sjedinjene Američke Države aktivno uključiti u rješavanje problema u Ormuskom moreuzu i nadgledati proces obnove.

U svom prepoznatljivom stilu, najavio je i ekonomske benefite, ali i naglasio da bi ovo moglo da predstavlja novo "Zlatno doba" za ovaj region.

Prenosimo njegovu objavu u cijelosti:

"Veliki dan za svjetski mir! Iran želi da se to desi, dosta im je svega! Isto tako, kao i svima ostalima! Sjedinjene Američke Države će pomoći oko zastoja u saobraćaju u Ormuskom moreuzu. Biće mnogo pozitivne akcije! Zaradiće se veliki novac. Iran može da započne proces obnove. Mi ćemo se natovariti zalihama svih vrsta i jednostavno se ’motati tu negdje’ kako bismo se uvjerili da sve prolazi u najboljem redu. Uvjeren sam da hoće. Baš kao što to doživljavamo u SAD, ovo bi moglo biti Zlatno doba Bliskog istoka!!!

Predsjednik Donald Tramp"

Podrška Netanjahua

Kabinet izraelskog premijera Benjamina Netanjahua objavio je saopštenje u kojem pozdravlja dogovor između SAD i Irana, ali naglašava da se primirje ne odnosi na Liban, uprkos tvrdnjama pakistanskih posrednika.

"Izrael podržava odluku predsednika Trampa da na dve nedelje obustavi napade na Iran, uz uslov da Iran odmah otvori moreuze i prekine sve napade na SAD, Izrael i zemlje u regionu", stoji u saopštenju koje je objavljeno na engleskom jeziku.

"Izrael takođe podržava napore SAD da osiguraju da Iran više ne predstavlja nuklearnu, raketnu i terorističku pretnju Americi, Izraelu, arapskim susjedima Irana i svijetu", nastavlja se u saopštenju.

"Sjedinjene Države rekle su Izraelu da su posvećene postizanju tih ciljeva, koje dijele SAD, Izrael i regionalni saveznici Izraela, u predstojećim pregovorima. Dvonedjeljno primirje ne uključuje Liban", naglašava se.

Ove izjave dolaze u trenutku kada su oči svjetske javnosti uprte u ključne trgovačke i naftne rute na Bliskom istoku, a najava američkog prisustva sa "zalihama svih vrsta" ukazuje na spremnost za pružanje dugoročne logističke podrške.