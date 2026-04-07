Tramp dobio neočekivani zahtjev od Pakistana: "Molim i braću Irance da otvore Ormuski moreuz"

Premijer Pakistana Šehbaz Šarif zamolio Trampa da odloži rok Iranu za dvije nedjelje.

Premijer Pakistana Šehbaz Šarif je zamolio danas američkog predsjednika Donalda Trampa da odloži rok Iranu za dvije nedjelje. On se javno obratio američkom predsjedniku na svom "X" nalogu.

"Diplomatski napori za mirno rješenje u tekućem ratu na Bliskom istoku polako napreduju. Da bih dozvolio diplomatiji da ide svojim tokom, uputio sam zahtjev predsjedniku Trampu da produži rok za dvije nedjelje.

Pakistan moli svoju braću u Iranu da otvore Ormuski moreuz na period od dvije nedjelje kao gest dobre volje. Takođe urgiramo na sve strane da razmotre prekid vatre svuda na dvije nedjelje kako bi dozvolili diplomatiji da okonča ovaj rat", naveo je premijer Pakistana i tagovao Trampa, američkog potpredsjednika Džejms Di Vensa, Trampovog specijalnog izaslanika Stiva Vitkofa, iranskog ministra spoljnih poslova Abasa Aragčija i mnoge druge.

Diplomatic efforts for peaceful settlement of the ongoing war in the Middle East are progressing steadily, strongly and powerfully with the potential to lead to substantive results in near future. To allow diplomacy to run its course, I earnestly request President Trump to extend… — Shehbaz Sharif (@CMShehbaz)April 7, 2026