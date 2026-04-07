Tramp dobio neočekivani zahtjev od Pakistana: "Molim i braću Irance da otvore Ormuski moreuz"

Autor Dragana Božić Izvor mondo.rs
Premijer Pakistana Šehbaz Šarif zamolio Trampa da odloži rok Iranu za dvije nedjelje.

Pakistan traži od Trampa da odloži rok za Iran Izvor: Below the Sky/Erman Gunes/DT phots1/Shutterstock

Premijer Pakistana Šehbaz Šarif je zamolio danas američkog predsjednika Donalda Trampa da odloži rok Iranu za dvije nedjelje. On se javno obratio američkom predsjedniku na svom "X" nalogu.

"Diplomatski napori za mirno rješenje u tekućem ratu na Bliskom istoku polako napreduju. Da bih dozvolio diplomatiji da ide svojim tokom, uputio sam zahtjev predsjedniku Trampu da produži rok za dvije nedjelje.

Pakistan moli svoju braću u Iranu da otvore Ormuski moreuz na period od dvije nedjelje kao gest dobre volje. Takođe urgiramo na sve strane da razmotre prekid vatre svuda na dvije nedjelje kako bi dozvolili diplomatiji da okonča ovaj rat", naveo je premijer Pakistana i tagovao Trampa, američkog potpredsjednika Džejms Di Vensa, Trampovog specijalnog izaslanika Stiva Vitkofa, iranskog ministra spoljnih poslova Abasa Aragčija i mnoge druge.

(Mondo.rs)

