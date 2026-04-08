Iran pristao na prijedlog o prekidu vatre: Teheran ima 10 uslova za kraj rata

Iran prihvatio prijedlog Pakistana o prekidu vatre u trajanju od dvije nedjelje.

Iran je prihvatio predlog Pakistana o prekidu vatre u trajanju od dvije nedjelje, prenosi "Gardijan" saznanje "New York Times-a". Iranski zvaničnik je, prema informacijama poznatog lista iz Njujorka, pristao na predlog Pakistana o prekidu vatre u trajanju od dvije nedjelje.

Prijedlog je prihvatio lično novi vrhovni vođa Irana Modžtaba Hamnei. Američki predsjednik Donald Tramp je odložio bombardovanje Irana na dvije nedjelje uz uslov da Iran odmah oslobodi Ormuski moreuz.

Na iranskoj državnoj televiziji je odlaganje bombardovanja predstavljeno kao "pobjeda nad Trampom".

10 uslova Irana za kraj rata

Kako dalje piše britanski "Gardijan", u iranskom predlogu sporazuma ima 10 tačaka. Mnoge odredbe u tom sporazumu su Sjedinjene Države već odbile ranije u prethodnim pregovorima.

Među njima je i kontrolisani prolazak brodova kroz Ormuski moreuz uz posredstvo iranske vojske i povlačenje vojske Sjedinjenih Država iz svih vojnih baza na Bliskom istoku. Takođe, traži se i ukidanje svih primarnih i sekundarnih sankcija za Iran, kao i oslobađanje svih zamrznutih sredstava Irana.

Da podsetimo, Izrael i Sjedinjene Države napale su Iran u subotu 28. februara u ranim jutarnjim časovima u vojnoj operaciji “Epski bijes”. U napadima su ubijeni vrhovni vođa Irana Ali Hamnei i bivši predsjednik Irana Mahmud Ahmadinežad.