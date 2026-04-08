Iran će naplaćivati prolaz kroz Ormuski moreuz, u sve uključena još jedna zemlja

Iran i Oman planiraju da tokom primirja naplaćuju prolaz brodovima kroz Ormuski moreuz. Sredstva će ići za obnovu, iako se ovaj plovni put do sada smatrao potpuno besplatnim.

Iran i Oman planiraju da naplaćuju tranzitne naknade brodovima koji prolaze kroz Ormuski moreuz tokom dvonedjeljnog primirja, objavila je iranska poluzvanična novinska agencija Tasnim. Prikupljena sredstva biće namijenjena obnovi, navodi Tasnim. CNN je zatražio komentar od omanskog ministarstva spoljnih poslova.

Neke zemlje uspjele da osiguraju prolaz svojih brodova

Moreuz je praktično zatvoren od početka rata, a podaci o praćenju pomorskog saobraćaja pokazuju da njime prolazi tek oko 5% uobičajenog saobraćaja. Neki tankeri ipak uspijevaju da prođu, a Pakistan i Indija pregovarali su sa Iranom kako bi osigurali prolaz dijelu svojih brodova.

Iran je navodno naplaćivao i do 2 miliona dolara po brodu za prolazak kroz Ormuski moreuz. Nije jasno da li je iko od brodarskih kompanija tu naknadu zaista i platio.

Moreuz se nalazi u teritorijalnim vodama i Omana i Irana. Svet ga je do sada smatrao međunarodnim plovnim putem i naknade za prolaz nikada ranije nisu naplaćivane.

Svjetska tržišta energenata doživjela su jutros jedan od najvećih jednodnevnih padova u novijoj istoriji. Cijene sirove nafte strmoglavile su se za 13 do 17 procenata odmah nakon otvaranja berzi, reagujući na vijest o postizanju dvosedmičnog primirja između Sjedinjenih Američkih Država i Irana.

Cijena referentne Brent sirove nafte pala je za oko 14 odsto na 93,57 dolara po barelu dok je nafta kojom se trguje na američkoj berzi bila niža za više od 17 odsto te sada iznosi 95,14 dolara po barelu.