Dramatičan pad cijena nafte: Tramp proglasio primirje s Iranom, barel pao ispod 95 dolara

Svjetske cijene nafte bilježe pad od 13-17% nakon objave primirja između SAD i Irana.

Svjetska tržišta energenata doživjela su jutros jedan od najvećih jednodnevnih padova u novijoj istoriji. Cijene sirove nafte strmoglavile su se za 13 do 17 procenata odmah nakon otvaranja berzi, reagujući na vijest o postizanju dvosedmičnog primirja između Sjedinjenih Američkih Država i Irana.

Cijena referentne Brent sirove nafte pala je za oko 14 odsto na 93,57 dolara po barelu dok je nafta kojom se trguje na američkoj berzi bila niža za više od 17 odsto te sada iznosi 95,14 dolara po barelu.

Ipak, cijene nafte i dalje su više nego prije početka sukoba 28. februara. U to vrijeme, trgovala se po cijeni od oko 70 dolara po barelu.

Primirje preokrenulo tržište

U utorak uveče (7. april), američki predsjednik Donald Tramp objavio je da je postignut dogovor o bilateralnom prekidu vatre u trajanju od 14 dana. Ovaj potez dolazi nakon sedmica intenzivnih vojnih napetosti i sukoba koji su cijene nafte držali na rekordno visokim nivoima.

Iranski ministar spoljnih poslova Abas Aragči je večeras na svom "X" nalogu najavio mogućnost otvaranja Ormuskog moreuza pod uslovom da se momentalno obustave svi vazdušni napadi na teritoriju Irana.