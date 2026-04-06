Cijena nafte pala nakon vijesti o pregovorima SAD i Irana: Evo koliko sada košta barel

Autor N.D. Izvor mondo.rs
Cijena nafte pala je sa 110 na oko 107 dolara po barelu nakon vijesti o pregovorima SAD i Irana o 45-dnevnom primirju.

Cijena nafte na tržištu Izvor: Evgenii Bakhchev/Shutterstock/EPA/WILL OLIVER

Cijene nafte su pale u odnosu na jutrošnji nivo od 110 dolara, koji je dostignut nakon što je američki predsjednik Donald Tramp zaprijetio da će uništiti ključnu infrastrukturu u Iranu ukoliko ta zemlja ne dozvoli brodovima prolaz kroz Ormuski moreuz, prenosi BBC. 

U nedjeljnoj objavi na društvenim mrežama, u kojoj je koristio i psovke, Tramp je poručio da će SAD napasti elektrane i mostove ukoliko ovaj ključni plovni put ne bude otvoren do 20 časova po istočnoameričkom vremenu.

Cijena sirove nafte tipa brent skočila je u ponedjeljak ujutru na preko 110 dolara (83,38 funti) po barelu, ali je taj rast usporen nakon izvještaja o razgovorima između SAD i Irana o potencijalnom prekidu vatre.

Informativni portal Aksios (Axios) objavio je da SAD, Iran i grupa regionalnih posrednika razmatraju uslove za potencijalno 45-dnevno primirje, koje bi moglo dovesti do trajnog okončanja sukoba, pozivajući se na američke, izraelske i regionalne izvore.

U satima nakon objavljivanja izveštaja Aksiosa, globalna referentna cijena nafte pala je sa preko 110 dolara po barelu na oko 107 dolara.

Lopovi daju šuplje izjave i tako uticu na berze i preko noci zaradjuju po vise milijardi dolara

