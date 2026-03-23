Nakon Trampovih izjava: Cijene nafte i gasa u padu

Cijena nafte na međunarodnim tržištima pala je ispod 99 dolara po barelu, a gasa za 11 odsto, nakon što je američki predsjednik Donald Tramp odgodio napad na iransku elektroenergetsku infrastrukturu.

Na londonskom tržištu barel nafte je poslije podne iznosio 98,72 dolara, što je za 13,47 dolara niža cijeni nego na zatvaranju tržišta na kraju prošle sedmice.

Na američkom tržištu barel nafte bio je jeftiniji za 11,31 dolar i iznosio je 86,92 dolara.

Na holanskoj digitalnoj berzi TTF megavatčas gasa sa rokom isporuke u aprilu poslije podne je iznosio 55 evra i bio je jeftiniji za gotovo 11 odsto nego na početku trgovine.

Tržišta je uzbunila objava američkog predsjednika za vikend da će, ako Teheran u roku od 48 sati u potpunosti ne otvori Ormuski moreuz, uništiti iranske elektrane.

Iran je upozorio da će odgovoriti napadima na energetsku infrastrukturu u zemljama Persijskog zaliva.

Tramp je danas, nekoliko sati prije isteka roka, objavio da je pomjerio rok za otvaranje moreuza za pet dana zbog "produktivnih razgovora" sa Teheranom.

(Srna)