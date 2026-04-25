Evropljani dobili važno upozorenje: "Vjerovatno će odmori mnogih ljudi biti ugroženi"

Šta stanovnike Evropske unije čeka na ljeto, zbog situacije sa nestašicom goriva?

Evropska unija je upozorila da se Evropa suočava sa "veoma ozbiljnom krizom" zbog pada zaliha avionskog goriva izazvanog ratom u Iranu, što bi moglo da primora putnike da promijene svoje planove za odmor ovog ljeta, izveštava Skaj njuz.

"Nažalost, veoma je vjerovatno da će odmori mnogih ljudi biti ugroženi, bilo zbog otkazivanja letova ili veoma, veoma skupih karata. Čak i ako učinimo sve što je u našoj moći, ako nema mlaznog goriva, nema ni avionskog saobraćaja", rekao je evropski komesar za energetiku Dan Jorgensen.

"Trenutno je prvenstveno kriza cijena, a ne kriza snabdijevanja, ali nažalost ne možemo biti sigurni da ćemo, ako se kriza nastavi, spriječiti krizu snabdijevanja u budućnosti, posebno avionskim gorivom", dodao je.

Kako je upozorio, ako bi sutra zavladao mir i otvorio se Ormuski moreuz, snašli bismo se, ali prema njegovim riečima, čak i u najboljem slučaju, kriza cijena trajaće još neko vriemje.

"Gasna infrastruktura je toliko oštećena da će biti potrebne godine da se obnovi, što znači da se suočavamo sa mjesecima, ako ne i godinama, mnogo višim cijenama nego prije ove krize".

Avio-kompanije već reaguju

Međunarodna agencija za energiju upozorila je da bi u narednih pet do šest nedjelja moglo doći do velikih poremećaja u snabdijevanju. Avio-kompanije već preduzimaju korake za smanjenje potražnje: Lufthanza, jedna od najvećih evropskih avio-grupa, najavila je otkazivanje 20.000 letova u narednim mjesecima. Druge avio-kompanije povećavaju cijene karata na dugim relacijama kako bi pokrile povećane troškove goriva.

Šef italijanske uprave za civilno vazduhoplovstvo rekao je za Skaj njuz da bi ljudi trebalo da razmisle o tome da ljetnne odmore provedu u svojim matičnim zemljama.

"U prošlosti su cjnene goriva dostizale i prelazile 100 dolara bez ikakvih značajnih posljedica po vazdušni saobraćaj, ali ovog puta je drugačije, psihološki uticaj je poražavajući za putnike", upozorio je Pjerluiđi di Palma.

"Najbolje je da odmor provedete u blizini. Za one koji ipak žele da rizikuju dugo putovanje, dobra je ideja da razmotre posebno osiguranje koje može garantovati povraćaj novca u slučaju kašnjenja ili otkazivanja leta".

EU je najavila mjere za ograničavanje uticaja energetske krize, uključujući planove za ubrzanje korišćenja obnovljivih izvora energije i podsticaje za domaćinstva da instaliraju čiste energetske sisteme kao što su toplotne pumpe i solarni paneli. Unija takođe podstiče države članice da smanje poreze na električnu energiju u nadi da će to podstaći više ljudi da kupuju električna vozila.

