Isplata iz Fonda solidarnosti: Vlada RS poziva vlasnike pumpi da pojeftine gorivo

Isplata iz Fonda solidarnosti: Vlada RS poziva vlasnike pumpi da pojeftine gorivo

Autor D.V.
0

Ministarstvo trgovine i turizma Republike Srpske pozvalo je zainteresovane trgovce na malo naftnim derivatima da se uključe u realizaciju mjere direktne podrške usljed poremećaja na tržištu.

Izvor: shine.graphics/Shutterstock

Iz Ministartva su naveli da je Vlada na sjednici 1. aprila donijela odluku kojom je propisano da pravna lica, samostalni preduzetnici i fizička lica ostvaruju pravo na umanjenje obaveze plaćanja prilikom kupovine bezolovnog benzina i dizel-goriva u iznosu od 0,10 KM po litru na benzinskim pumpama u Republici Srpskoj.

"Sredstva koja trgovci po ovom osnovu ne naplate od korisnika biće im nadoknađena iz sredstava Fonda solidarnosti Republike Srpske, nakon dostavljanja zahtjeva Ministarstvu trgovine i turizma, u skladu sa navedenom odlukom i zaključenim ugovorom", saopšteno je iz Ministartva trgovine i turizma.

Mjera se odnosi na benzinske pumpe koje posjeduju rješenje Ministarstva trgovine i turizma za obavljanje djelatnosti trgovine na malo naftnim derivatima i koje zaključe ugovor o poslovno-tehničkoj saradnji.

Službe Ministarstva uputile su svim registrovanim trgovcima na malo naftnim derivatima i zvanične pozive za zaključenje ugovora o poslovno-tehničkoj saradnji i učešće u ovoj mjeri, a prvi će biti potpisani sa trgovcima naredne sedmice.

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

