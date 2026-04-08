Vozači još moraju čekati: Povrat 10 feninga po litru goriva tek sljedeće sedmice

Autor Dragana Božić Izvor Srpskainfo
1

Iako je najavljeno da će primjena odluke o povratu 10 feninga na svaki kupljeni litar goriva u Republici Srpskoj početi ove sedmice, vozači će ipak morati sačekati još sedam do deset dana.

Odgođen povrat 10 feninga po litri goriva

Primjena Odluke o direktnoj podršci usljed poremećaja na tržištu naftnih derivata, kojom građani i privrednici u Republici Srpskoj ostvaruju pravo na umanjenje od 0,10 KM po litru goriva, očekuje se od sredine naredne sedmice, rečeno je za Srpskainfo u Ministarstvu trgovine i turizma Republike Srpske.

Ministar Ned Puhovac ranije je najavio da će primjena Odluke, donesene na sjednici Vlade Republike Srpske 1. aprila, početi sredinom ove sedmice.

Trenutno su u toku aktivnosti na prilagođavanju softverskih sistema i rješenja kod trgovaca na malo naftnim derivatima, kako bi implementacija Odluke na terenu mogla biti realizovana bez smetnji i zastoja, naveli su danas iz Ministarstva.

Dodali su da će Odluka o direktnoj podršci usljed poremećaja na tržištu naftnih derivata biti objavljena u Službenom glasniku Republike Srpske, nakon čega će, po njenom stupanju na snagu, stručne službe Ministarstva trgovine i turizma uputiti dopise i prateće ugovore svim registrovanim trgovcima naftnih derivata na području Republike Srpske.

"Po potpisivanju ugovora sa trgovcima, koje je predviđeno sredinom naredne sedmice, počeće primjena Odluke na terenu", rekli su u Ministarstvu trgovine i turizma Republike Srpske.

Da je primjena ove odluke upitna potvrdio je za Mondo jedan Banjalučanin kojem je na jednoj banjalučkoj pumpi prekjuče rečeno da "od toga nema ništa".

A dok vozači čekaju, cijene goriva dostižu maksimalne cijene, pa je na pojedinim pumpama u Banjaluci cijena dostigla skoro četiri KM.

Daniel

Sve ce to i ostati na 1 Aprilu!

