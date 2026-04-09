Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Vlada FBiH prihvatila inicijativu za ukidanje carina na naftu: Cilj je niža cijena i veća konkurencija

Autor D.V.
Vlada Federacije BiH prihvatila je Inicijativu Federalnog ministarstva trgovine za privremeno ukidanje carine u visini od deset odsto na uvoz nafte i naftnih derivata iz trećih zemalja.

Izvor: Hamara/Miha Creative/Shutterstock

Ova mjera, prema prijedlogu, trebala bi trajati 180 dana, a odnosi se na države izvan Evropske unije i CEFTA grupacije, pod uslovom da im EU nije izrekla sankcije.

Inicijativa ide pred Savjet ministara BiH

Kako bi ova odluka stupila na snagu, Inicijativa će biti upućena Savjetu ministara Bosne i Hercegovine. Prijedlog je da se zaduži Ministarstvo spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH da pripremi izmjene Carinske tarife, čime bi se uvozna stopa za naftu svela na nula procenata.

Veća konkurencija i manja zavisnost

Glavni cilj ove mjere je jačanje otpornosti domaćeg tržišta na vanjske potrese. Uklanjanjem carinskih opterećenja stvorili bi se uslovi za ulazak novih dobavljača, što bi direktno uticalo na povećanje konkurencije i omogućilo pristup alternativnim izvorima snabdijevanja.

"Ovakva mjera ima važan preventivni karakter, jer omogućava da se u slučaju naglih promjena na globalnom tržištu, uključujući rast cijena ili prekide u isporuci, alternativni pravci snabdijevanja aktiviraju bez vremenskog zastoja uzrokovanog administrativnim procedurama ili dodatnim troškovima", navode iz Vlade FBiH.

Kao ključni razlog za pokretanje ove inicijative navodi se izražena nestabilnost globalnog tržišta energenata. Analize su pokazale da su kretanja cijena u martu 2026. godine bila visokorizična, što je nametnulo potrebu za pravovremenim djelovanjem institucija kako bi se zaštitila domaća ekonomija i osigurala stabilnost isporuke.

