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Jedan ubijen, petoro ranjenih: Makron napad kod Pariza nazvao rasističkim terorizmom

Jedan ubijen, petoro ranjenih: Makron napad kod Pariza nazvao rasističkim terorizmom

Autor Dušan Volaš Izvor mondo.rs
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Jedan muškarac je ubijen, a petoro ljudi je ranjeno, među kojima i 12-godišnja djevojčica, kada je napadač otvorio vatru na više lokacija zapadno od Pariza.

Makron napad kod Pariza nazvao rasističkim terorizmom Izvor: youtube/screenshot/ FRANCE 24 English

Jedan muškarac je ubijen, a petoro je ranjeno u pucnjavi u Trapu i La Verijeru, gradovima zapadno od Pariza. Osumnjičeni je otvorio vatru iz automobila na tri lokacije. Policija ga je uhapsila u obližnjem Koinjeru.

Kancelarija za borbu protiv terorizma sprovodi istragu zbog mogućeg terorističkog i rasističkog motiva. Među povrijeđenima je i djevojčica.

Pucnjava se dogodila jutros. Prema riječima ministra unutrašnjih poslova Lorana Nunjeza, osumnjičeni je otvorio vatru na benzinskoj pumpi, u zdravstvenom centru, na dječjem igralištu i u apoteci. Pucnjava je trajala manje od 15 minuta.

Ministar je rekao da je osumnjičeni koristio oružje koje je izgledalo kao vojno ili barem automatsko.

Među ranjenima je bila i dvanaestogodišnja djevojčica. Televizija BFM je javila da je upucana osam puta, a gradonačelnik La Verijera je kasnije rekao da se njeno stanje stabilizovalo.

Član porodice osumnjičenog uhapšen

Policija je uhapsila osumnjičenog u obližnjem Koinjeru. Kancelarija za borbu protiv terorizma identifikovala ga je kao 39-godišnjeg Kevina T., rođenog 1987. godine. Član njegove uže porodice je takođe priveden.

Tužilaštvo je saopštilo da je osumnjičeni u stanu postavio tri gasne boce, žicama povezane sa tajmerom. Istražitelji ga još nisu ispitivali jer je njegovo prisustvo neophodno za pretres stana.

Makron je napad nazvao rasističkim terorističkim napadom. Rekao je da su žrtve bile meta napada zbog boje kože ili religije koju im je napadač pripisao. Rabeh je rekao da je napad vjerovatno motivisan islamofobijom.

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Pariz napad pucnjava ubistvo

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