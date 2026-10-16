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Tragedija u osnovnoj školi u Oregonu: Tinejdžer (16) ubio troje učenika i nastavnika

Tragedija u osnovnoj školi u Oregonu: Tinejdžer (16) ubio troje učenika i nastavnika

Autor Dušan Volaš Izvor mondo.rs
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U pucnjavi u osnovnoj školi u Oregonu, troje djece i jedan nastavnik su ubijeni, dok su još dvoje povrijeđeni. Napadač je ubijen prije dolaska policije.

SAD: Tinejdžer (16) ubio troje učenika i nastavnika Izvor: @newsnoteworthy/X

Troje djece i jedan nastavnik ubijeni su u pucnjavi u osnovnoj školi u gradu Bendu, u američkoj saveznoj državi Oregon, dok su još jedno dijete i nastavnik povređeni. Šesnaestogodišnji napadač ubijen je prije dolaska policije.

Policija je u 12.59 po lokalnom vremenu primila dojavu da nepoznati muškarac puca na automobil ispred osnovne škole "Silver Rejl" u Bendu, u američkoj saveznoj državi Oregon. Ubrzo su stigle i prijave da je naoružani tinejdžer ušao u školu i otvorio vatru, piše CNN.

Prema riječima načelnika policije Majka Kranca, šesnaestogodišnji napadač ušao je u školu naoružan dugocevnim oružjem i pucao u zaključana vrata.

Jedan građanin video je tinejdžera kako ulazi u školu, pratio ga i otvorio vatru na njega. Napadač je ubijen prije dolaska policije, naveo je Kranc.

U pucnjavi je ubijeno troje djece, uzrasta pet, osam i 11 godina, i jedan nastavnik. Sedmogodišnje dijete i još jedan nastavnik su povređeni i prevezeni u bolnicu.

Policija nije saopštila identitet napadača ni mogući motiv, a za sada nije poznato ni da li je bio povezan sa školom.

(MONDO)

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SAD pucnjava

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