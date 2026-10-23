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Masakr u pravoslavnoj crkvi: Napadači otvorili vatru, najmanje šestoro poginulih u Jordanu (Video)

Masakr u pravoslavnoj crkvi: Napadači otvorili vatru, najmanje šestoro poginulih u Jordanu (Video)

Autor Dušan Volaš Izvor mondo.rs
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Očevici opisuju haos tokom napada na crkvu u Jordanu, gdje je u trenutku incidenta bilo između 150 i 200 ljudi.

Napadači otvorili vatru, najmanje šestoro poginulih u Jordanu Izvor: X/War Monitor/Printscreen

Najmanje šest ljudi je poginulo, a 28 ranjeno u današnjem napadu na grčku pravoslavnu crkvu u Jordanu, saopštio je portparol jordanske vlade.

Napad se dogodio u Karaku, koji se nalazi na oko 180 kilometara od Amana, glavnog grada Jordana, prenosi agencija AP.

Ranije danas, Al Arabija je prenijela da je ubijeno sedam ljudi, a 10 ranjeno, od kojih su neki u kritičnom stanju, prenosi agencija Tačno.

Pojedini očevici rekli su za medijski servis Al Mamlaka da je na lice mjesta stiglo vozilo iz kojeg su izašli napadači, koji su pucali neprekidno tokom pet minuta, a zatim pobjegli.

U trenutku napada, u crkvi i oko nje nalazilo se između 150 i 200 ljudi, rekao je svjedok, dodajući da je većina žrtava bila starosti između 50 i 70 godina.

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