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Opšta panika u Krakovu: Isplivao snimak hapšenja napadača (Video)

Opšta panika u Krakovu: Isplivao snimak hapšenja napadača (Video)

Autor Dragana Božić Izvor mondo.rs
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Na društvenim mrežama pojavio se navodni snimak trenutka kada je policija savladala napadača iz Krakova.

Snimak hapšenja napadača u Poljskoj Izvor: X/London Goldynov

Na društvenim mrežama pojavio se snimak koji navodno prikazuje trenutke neposredno nakon što je policija savladala napadača koji je u subotu po podne otvorio vatru na prolaznike u centru poljskog Krakova.

Na snimku se posebno ističe prisebnost policajaca nakon neutralizacije napadača, koji je pokušao da pobjegne prije nego što su ga policijske patrole ranile i uhapsile.

Prema posljednjim informacijama koje je objavila policija Malopoljskog vojvodstva, u krvavom piru na Glavnom trgu ubijeno je petoro ljudi, dok je više od deset osoba povrijeđeno, među kojima su i dvojica policajaca.

Na mjesto napada odmah su upućene brojne ekipe hitne pomoći, policije i vatrogasaca, a na sam trg sletio je i spasilački helikopter, javlja Jutarnji.

Podsjetimo, napadač se oko 15 časova tamnim automobilom, kroz Slavkovsku ulicu dovezao na prepun istorijski trg i počeo nasumično da puca na prolaznike, što je izazvalo opštu paniku među građanima i turistima koji su spas tražili u obližnjim radnjama i kafićima.

Policajci su brzo reagovali, uzvratili vatru i ranili napadača, nakon čega je pod policijskom stražom prevezen u bolnicu.

O dramatičnoj situaciji oglasio se i poljski premijer Donald Tusk, navodeći da ga ministar unutrašnjih poslova redovno izvještava o toku istrage. Šta je tačno motivisalo napadača na ovaj zločin i da li događaj ima elemente terorizma, zasad nije zvanično potvrđeno.

(Mondo.rs)

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Poljska napad

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