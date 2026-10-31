"Ovo je opasan presedan": Oglasio se šef Vrhovnog suda Poljske nakon haosa na ulicama, policija na nogama

Predsjednik poljskog Vrhovnog suda Zbignjev Kapinjski osudio je suspenziju čelnika Ustavnog suda i angažovanje policije.

Izvor: X/@MarioNawfal

Prvi predsjednik poljskog Vrhovnog suda Zbignjev Kapinjski oštro je osudio događaje oko Ustavnog suda u Varšavi. U zvaničnom saopštenju poručio je da je riječ o događajima bez presedana u demokratskoj državi i upozorio da policija ne smije da se koristi kao sredstvo političkog pritiska na pravosuđe, prenosi RMF24.

Kapinjski je reagovao nakon što je objavljena odluka o privremenom udaljavanju predsjednika Ustavnog suda Bogdana Švjenčkovskog i njegovog zamjenika Bartlomjeja Sohanjskog. Tokom dana ispred zgrade suda pojavila se policija, a izbili su i protesti.

Kapinjski je poručio da odlučno osuđuje sve pokušaje podređivanja ustavnih institucija primjenom sile ili odlukama donijetim van zakonskog okvira.

"Pravni i ustavni sporovi moraju da se rješavaju sredstvima predviđenim Ustavom i zakonima. U demokratskoj pravnoj državi policija ne smije da bude sredstvo sprovođenja političke volje aktuelne vlasti", poručio je on.

Upozorio je da bi drugačije postupanje značilo da nezavisnost ustavnih institucija više ne zavisi od zakona, već od mogućnosti primjene prinude.

"Opasan presedan ugrožava temelje demokratske države"

Predsjednik Vrhovnog suda smatra da se pravni sporovi oko funkcionisanja Ustavnog suda ne mogu koristiti kao opravdanje za postupke koji bi doveli do njegove stvarne paralize i narušavanja autoriteta institucije.

A big crowd has gathered outside Poland’s top court tonightHundreds of police are reportedly surrounding the crowd, maybe to clear things up before the president gets back.Nobody knows yet how this night ends.Writer: Daniyalhttps://t.co/kOW7jpA8Qd — Mario Nawfal (@MarioNawfal)October 30, 2026

Prema njegovim riječima, riječ je o posebno opasnom presedanu koji ugrožava temelje demokratske pravne države. Naglasio je da nijedna državna institucija ne smije samovoljno da ograničava rad druge ustavne institucije ili da njenim čelnicima onemogućava obavljanje dužnosti mimo zakonskih procedura.

Tvrdi da odluka o suspenziji nije zakonita

Kapinjski je posebno kritikovao odluku koju je potpisala Ana Korvin-Pjotrovska, a kojom su predsjednik i zamjenik predsjednika Ustavnog suda privremeno udaljeni sa dužnosti.

On tvrdi da zakonske odredbe na koje se ona poziva ne daju Korvin-Pjotrovskoj ovlašćenje za takvu odluku. Prema njegovom tumačenju, sudija može da preuzme vođenje Ustavnog suda samo u slučaju upražnjenog mjesta predsjednika, a ne da jednostrano preuzme ovlašćenja predsjednika koji je na dužnosti.

"Autoritet države gradi se poštovanjem zakona"

Kapinjski je upozorio da bi ćutanje pred postupcima koji ugrožavaju nezavisnost ustavnih institucija značilo prećutno odobravanje prakse koja može da ugrozi ustavni poredak Poljske.

Dodao je da bi se takav presedan u budućnosti mogao primijeniti i protiv drugih državnih institucija.

"Autoritet države gradi se poštovanjem zakona, a ne pokazivanjem sile", zaključio je predsjednik poljskog Vrhovnog suda.