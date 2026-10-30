Istorijski dogovor o članstvu, Kanada prihvatila ponudu Brisela: Tramp pobjesnio, ali uzalud

Kanada je prihvatila ponudu Brisela za pridruženo članstvo u Evropskoj uniji, dogovorivši istorijsko partnerstvo.

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Kanada je prihvatila ponudu Evropske unije za pridruženo članstvo, a Brisel i Otava su nakon dvodnevnog samita odredili jun iduće godine kao rok za definisanje detalja novog odnosa.

Kanadski premijer Mark Karni podržao je predlog predsjednice Evropske komisije Ursule fon der Lajen uprkos višenedjeljnom oklijevanju, oštroj reakciji američkog predsjednika Donalda Trampa i otporu Njemačke, piše Politiko.

"U idućim mjesecima odredićemo tačan sadržaj, obim i domet ovog novog oblika članstva. Danas krećemo ka pridruženom članstvu Kanade", izjavio je Karni na konferenciji za medije u Montrealu, opisavši taj status kao "najdublje moguće partnerstvo bez punopravnog pristupanja".

Dvije strane postavile su jun 2027. godine kao krajnji rok za utvrđivanje finansiranja i uslova partnerstva. Karni je izbjegao direktan odgovor na pitanje koliko će to koštati kanadske poreske obveznike, istakavši da je riječ o pozitivnom projektu, a ne o klasičnom "plaćanju".

Ursula fon der Lajen i predsjednik Evropskog savjeta Antonio Kosta predstavili su ovaj potez kao ključan korak u sve neizvjesnijem svijetu.

"Koncept pridruženog člana je nepoznat teren, ali imamo ambiciju i kreativnost da ga zajedno oblikujemo. Ovo nije partnerstvo upereno protiv bilo koga, već za našu zajedničku snagu", rekla je Fon der Lajen.

Kosta je dodao da je cilj ići korak dalje od klasičnog pridruživanja.

"Želimo da stignemo do same granice punopravnog članstva u EU. Naše udruživanje biće najtješnje i najunikatnije te vrste", istakao je on.

Zvaničnici u Otavi potvrdili su da za ovaj status Kanadineće biti potrebni novi zakoni.

Otvorena trgovinska pitanja

Uprkos načelnom dogovoru, pojedini trgovinski sporovi ostali su nerešeni. Pitanje izuzeća Kanade iz uredbe EU o krčenju šuma i dalje je predmet pregovora, iako je Karni prvobitno tvrdio da je spor riješen.

Otvoreno je i pitanje statusa "Proizvedeno u Evropi" u okviru Akta o industrijskom ubrzanju, kojim EU želi da usmjeri javne nabavke ka robi proizvedenoj unutar Unije.

Fon der Lajen je naglasila da prijedlog predviđa uključivanje svih zemalja sa kojima EU ima sporazume o slobodnoj trgovini, što bi automatski obuhvatilo Kanadu, ali zakon tek treba da prođe glasanje u Evropskom parlamentu i vladama država članica.

Kao potvrda ubrzanog zbližavanja, najavljeno je da će kanadski premijer Karni već za dvije nedjelje doputovati u Dablin, gdje će na poziv Antonija Koste učestvovati na neformalnom sastanku Evropskog savjeta.

(Mondo)