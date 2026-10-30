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Pentagon poslao dramatično upozorenje NATO-u: "Prestanite sa provociranjem Rusije, ovo mora da stane"

Pentagon poslao dramatično upozorenje NATO-u: "Prestanite sa provociranjem Rusije, ovo mora da stane"

Autor Mihajlo Popović Izvor mondo.rs
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Pentagon je zatražio od baltičkih članica NATO-a da ublaže oštru retoriku prema Moskvi i prestanu sa "bockanjem" Rusije, kako ne bi ugrozile bezbjednost i mirovne pregovore.

Pentagon poslao dramatično upozorenje NATO-u Izvor: Youtube/screenshot/Axiom Images

Pentagon je zatražio od nekoliko članica NATO-a, prvenstveno Litvanije, Letonije i Estonije, da ublaže oštru retoriku o ruskoj prijetnji. U Vašingtonu procjenjuju da pojedini zapaljivi istupi evropskih zvaničnika narušavaju bezbjednost na kontinentu, prenosi Rojters.

Zahtjevi stižu u trenutku kada Trampova administracija pojačava diplomatske napore za okončanje rata u Ukrajini, nastojeći da kroz ublažavanje sankcija Rusiji i pritisak na Kijev dođe do mirovnog dogovora.

Poruke saveznicima prenio je Elbridž Kolbi, načelnik odjeljenja za politiku u Pentagonu, poručivši baltičkim kolegama da izbjegavaju "bockanje" Rusije. Kao negativan primjer naveo je izjave da je Moskva "satjerana u ćošak poput pacova", što je aluzija na nedavni istup estonskog premijera Kristena Mihala.

"Pomažemo vam, Amerikanci su tu, samo nemojte praviti buku", prenio je jedan evropski zvaničnik poruku iz Pentagona.

Ovaj potez izazvao je zbunjenost u pojedinim evropskim prijestonicama, gdje upozoravaju na učestale ruske sabotaže širom Evrope. Istovremeno, u Vašingtonu se preispituje raspored američkih trupa, uz najavu mogućeg smanjenja kontingenta i poruku Evropljanima da moraju sami da preuzmu veću odgovornost za svoju odbranu.

(Mondo)

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NATO amerika Pentagon

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