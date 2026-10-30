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EU predložila dodatnih 45 milijardi evra za Ukrajinu: Novac namijenjen budžetskoj podršci i odbrani

EU predložila dodatnih 45 milijardi evra za Ukrajinu: Novac namijenjen budžetskoj podršci i odbrani

Autor Mihajlo Popović Izvor SRNA
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Evropska komisija saopštila je da je predložila da se Ukrajini dodijeli dodatnih 45 milijardi evra finansijske pomoći za 2027. godinu u okviru paketa kredita EU za podršku Kijevu od 90 milijardi evra.

Evropska komisija predložila 45 milijardi evra pomoći Ukrajini Izvor: Fred MARVAUX/© European Union 2026 - Source : EP

Cilj prijedloga je da se obezbijedi kontinuirana budžetska podrška i ojačaju odbrambeni kapaciteti Ukrajine, navodi se u saopštenju objavljenom na veb-sajtu EU.

Predloženih 45 milijardi evra biće dodijeljeno do 31. decembra 2027. godine, pri čemu je 13,3 milijardi evra namijenjeno za budžetsku podršku, a 31,7 milijardi evra za odbrambeno-industrijske kapacitete Ukrajine.

Predsjednik Evropske komisije Ursula fon der Lajen izjavila je da će prijedlog pružiti Ukrajini prijeko potrebnu predvidljivost i pomoći u održavanju osnovnih javnih usluga.

Budžetska pomoć biće podložna uslovima koji se odnose na vladavinu prava, napore u borbi protiv korupcije, ekonomsku otpornost i održivost, kao i na mjere zaštite finansijskih interesa EU.

Prijedlog će sada biti dostavljen Evropskom savjetu na odobrenje, a članice će odlučiti o raspodjeli pomoći kroz različite mehanizme finansiranja.

(Mondo)

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Tagovi

EU Ukrajina Ursula fon der Lajen

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