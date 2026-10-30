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Holandija traži petoro državljana Srbije: Za informacije o pljačkašima skupocjenog nakita nudi se pola miliona evra

Holandija traži petoro državljana Srbije: Za informacije o pljačkašima skupocjenog nakita nudi se pola miliona evra

Autor Dušan Volaš
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Petoro državljana Srbije našlo se na listi najtraženijih bjegunaca Evropola zbog sumnje da su 2022. godine na sajmu umjetnosti u Mastrihtu ukrali nakit vrijedan 40 miliona evra. Navodno se kriju u Srbiji, a za informacije o njima raspisana je bogata nagrada.

Srbi na potjernici zbog filmske pljačke nakita u Holandiji Izvor: Shutterstock

Četiri muškarca i jedna žena iz Srbije dodati su na evropsku listu najtraženijih bjegunaca (Most Wanted), kao i na Nacionalnu potjernicu Holandije, objavilo je holandsko tužilaštvo. Oni se sumnjiče za spektakularnu oružanu pljačku na sajmu umjetnosti "TEFAF" u Mastrihtu, izvedenu 28. juna 2022. godine, kada je odnesen plijen procijenjen na oko 40 miliona evra.

Četvorica pljačkaša su tog dana ušla na sajam elegantno obučena, djelimično maskirana kačketima i naočarima. Bili su naoružani predmetima nalik na pištolje, kojima su zadržavali posjetioce, dok su macolama razbijali staklene vitrine i krali skupocjeni nakit. Banda je sa lica mjesta pobjegla na električnim trotinetima, a policija je kasnije identifikovala i ženu kao petog člana grupe.

Od višemilionskog plijena, do sada su pronađena svega tri ukradena dijamanta. Dva su ranije locirana i zaplijenjena u Hong Kongu i Izraelu, dok se početkom ove godine jedan dijamant pojavio u Bocvani.

Holandsko tužilaštvo i policija navode da znaju identitete osumnjičenih, te da se oni najvjerovatnije kriju u Nišu ili u okolini Beograda. S obzirom na to da Srbija ne izručuje svoje državljane, holandski pravosudni organi odlučili su da javno objave njihove podatke i uvrste ih na liste najtraženijih, u nadi da će biti uhapšeni ukoliko otputuju u neku drugu zemlju.

Javno tužilaštvo ponudilo je nagradu od 20.000 evra za dojave koje bi dovele do hapšenja, dok je osiguravajuća kuća sajma za ove informacije ponudila nagradu od čak 500.000 evra.

Tokom opsežne istrage utvrđeno je da je još u martu 2020. godine pokušana pljačka na istom sajmu umjetnosti, a sa tim događajem povezuje se najmanje jedan od petoro osumnjičenih. Istražioci su do ovih ključnih saznanja i identiteta došli posredstvom Evropola, zahvaljujući dešifrovanoj "Skaj" aplikaciji putem koje su kriminalci razmjenjivali poruke.

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Tagovi

potjernica Holandija Evropol pljačka nakit dijamanti

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