Pronađen jedan od najpoznatijih dijamanata poslije 100 godina: Čuvan u tajnosti pod zavjetom ćutanja

Jedan od najpoznatijih dragulja u istoriji, firentinski dijamant od 137 karata, ponovo je ugledao svjetlost dana nakon čitavog vijeka.

Izvor: Shuttertsock/ Bjoern Wylezich

Jedan od najpoznatijih i najzagonetnijih dragulja na svijetu - firentinski dijamant od 137 karata, za koji se vjerovalo da je zauvijek izgubljen, ponovo je pronađen nakon jednog vijeka.

Ovaj neprocjenjivi dragulj čitav vijek je bio skriven u sefu jedne kanadske banke, čuvajući tajnu posljednje austrijske carske porodice, prenosi The Guardian.

Kamen kruškolikog oblika i nežno žute boje vijekovima je pripadao evropskim kraljevskim porodicama.

Nakon Prvog svjetskog rata izgubio mu se svaki trag, pa su istoričari mislili da je ukraden, preoblikovan ili sakriven u Južnoj Americi. Međutim, ispostavilo se da su ga Habsburgovci pažljivo čuvali, a samo nekolicina njihovih potomaka znala je gdje se nalazi.

Bjekstvo pred nacistima

Poslije raspada Austro-Ugarske, car Karlo I prebacio je porodične dragulje u Švajcarsku, plašeći se pobuna.

Ubrzo je i sama carska porodica otišla u egzil. Kada su nacisti 1940. godine počeli osvajanje Evrope, Karlova supruga, carica Zita, ponovo je bila primorana na bijeg.

Sa osmoro djece i draguljima sakrivenim u kartonskom koferu, stigla je najprije u Sjedinjene Države, a zatim se porodica nastanila u kanadskoj provinciji Kvebek.

"Moja baka se tada prvi put poslije dugo vremena osjećala bezbjedno", izjavio je njen unuk, Karl fon Habsburg-Lotringen, za New York Times.

Pretpostavlja da je tada mali kofer stavljen u bankovni sef i da je tu i ostao.

Tajna duga sto godina

U to vrijeme samo su dvojica ljudi znala gdje je dijamant sakriven - Zitini sinovi Robert i Rodolf.

Carica je od njih zatražila da lokaciju i samo postojanje dragulja drže u tajnosti punih sto godina nakon smrti njenog supruga 1922. godine. Oni su tu informaciju pred smrt prenijeli svojim sinovima.

Zita se 1953. vratila u Evropu, ali je nakit ostavila u banci u Kvebeku, gdje je i ostao sve do danas. Preminula je 1989. godine, u 96. godini života.

Teorije o nestanku

Firentinski dijamant ima bogatu i burnu istoriju.

Navodno su ga posjedovali Karlo Smeli, porodica Mediči, a kasnije i Habsburgovci. Tokom decenija nestanka pojavile su se brojne teorije, od toga da ga je Hitler konfiskovao tokom aneksije Austrije, do pretpostavki da su ga američki vojnici pronašli i vratili u Beč.

Drugi su vjerovali da je prokrijumčaren u Južnu Ameriku, preoblikovan i prodat u SAD, ili da su ga sami Habsburgovci prodali poslije pada carstva.

Potvrđena autentičnost

Stručnjak za dragulje Kristof Kochert iz bečke firme AE Köchert, koja je nekada bila zvanični draguljar carske porodice, potvrdio je da je pronađeni kamen zaista originalni firentinski dijamant.

Porodica Habsburg najavila je da će dragulj uskoro biti izložen u jednom kanadskom muzeju. Istakli su da dijamant nije na prodaju i da njegova vrijednost neće biti objavljena.

(EUpravo zato/index.hr)