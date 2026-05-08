Rekordno otkriće: Pronađen rubin od 11.000 karata, najvrijedniji u posljednjih nekoliko decenija (FOTO)

Vlada Mjanmara saopštila je da je otkriven veliki rubin od 11.000 karata, jedan od najvećih ikada pronađenih u zemlji poznatoj po dragom kamenju.

Izvor: HANDOUT / AFP / Profimedia

U saopštenju nove vlade koju podržava vojska navodi se da je Rubin otkopan u oblasti Mogok i "izuzetno je velik, rijedak i teško se pronalazi".

"DŽinovski rubin ima ljubičasto-crvenu boju sa žućkastim nijansama, što se smatra visokokvalitetnom bojom", ističe se u saopštenju.

Iz vlade naglašavaju da iako je manji od sličnog rubina od 21.450 karata pronađenog u istoj oblasti 1996. godine, nedavno otkriveni kamen je vredniji "zbog superiorne boje, jasnoće i ukupnog kvaliteta".

U objavi nije precizirana procijenjena vrijednost.

Carevi, kraljevi i vojskovođe dugo su se borili oko doline Mogok u regiji Mandalaj. Rubini iz Mogoka su najskuplji na svijetu i često dostižu cijenu od više miliona dolara, prenosi AFP.

Mjanmarom vlada vojna hunta od puča 2021. godine, koji je izazvao građanski rat. Bivši vojni načelnik Min Aung Hlaing položio je prošlog mjeseca zakletvu kao civilni predsjednik, nakon strogo ograničenih izbora.