logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Rekordno otkriće: Pronađen rubin od 11.000 karata, najvrijedniji u posljednjih nekoliko decenija (FOTO)

Rekordno otkriće: Pronađen rubin od 11.000 karata, najvrijedniji u posljednjih nekoliko decenija (FOTO)

Autor Dušan Volaš Izvor SRNA
0

Vlada Mjanmara saopštila je da je otkriven veliki rubin od 11.000 karata, jedan od najvećih ikada pronađenih u zemlji poznatoj po dragom kamenju.

Rekordno otkriće u Mjanmaru: Pronađen rubin od 11.000 karata Izvor: HANDOUT / AFP / Profimedia

U saopštenju nove vlade koju podržava vojska navodi se da je Rubin otkopan u oblasti Mogok i "izuzetno je velik, rijedak i teško se pronalazi".

"DŽinovski rubin ima ljubičasto-crvenu boju sa žućkastim nijansama, što se smatra visokokvalitetnom bojom", ističe se u saopštenju.

Iz vlade naglašavaju da iako je manji od sličnog rubina od 21.450 karata pronađenog u istoj oblasti 1996. godine, nedavno otkriveni kamen je vredniji "zbog superiorne boje, jasnoće i ukupnog kvaliteta".

U objavi nije precizirana procijenjena vrijednost.

Carevi, kraljevi i vojskovođe dugo su se borili oko doline Mogok u regiji Mandalaj. Rubini iz Mogoka su najskuplji na svijetu i često dostižu cijenu od više miliona dolara, prenosi AFP.

Mjanmarom vlada vojna hunta od puča 2021. godine, koji je izazvao građanski rat. Bivši vojni načelnik Min Aung Hlaing položio je prošlog mjeseca zakletvu kao civilni predsjednik, nakon strogo ograničenih izbora.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Rubin dijamanti dragulji Mjanmar

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ