Evropska komisija stala uz Tuska u sporu oko Ustavnog suda

Evropska komisija stala uz Donalda Tuska u sporu oko Ustavnog suda Poljske.

Izvor: Newspix/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Evropska komisija je podržala ovlašćenja parlamenta da imenuje nove sudije u Poljskoj, stajući na stranu premijera Donalda Tuska protiv predsjednika Karola Navrockog usred rastućeg spora oko Ustavnog suda, objavio je "Politiko".

"Imenovanje novih sudija je u nadležnosti Sejma (donjeg doma poljskog parlamenta)", rekao je komesar za vladavinu prava Majkl Mekgrat za "Politiko".

Tusk je sinoć rekao da ne namjerava da pravi kompromis u sporu sa Navrockim, koji je eskalirao nakon što je njegova vlada pokušala da suspenduje predsjednika Ustavnog suda Bogdana Svjenčkovskog i potpredsjednika Bartlomeja Sohanskog.

Kandidat za predsjednika Francuske i lider stranke Patriote Florijan Filipo optužio je Evropsku komisiju za miješanje u unutrašnje poslove Poljske.

"Ako je Evropska komisija željela da pokaže da stoji iza ovog puča, nije mogla bolje da uradi posao. Očigledno miješanje: EU sve vodi", napisao je Filipo na "Iksu".

Na veb-sajtu Ustavnog suda u petak, 30. oktobra objavljena je suspenzija Svjenčkovskog i Sohanskog. Prema izvještajima medija, ovu odluku je donijela Ana Korvin-Pjotrovska, koja preuzima vođenje suda.

U saopštenju na nalogu Ustavnog suda na "Iksu" navodi se da je veb-sajt ove institucije nezakonito zaplijenjen i da Svjenčkovski ostaje njegov predsjednik.

Demonstranti su isti dan okružili zgradu suda i pokušali da probiju barijere.

Korvin-Pjotrovska je rekla da su sudije životno ugroženi. Predsjednik Karol Navrocki je prekinuo putovanje u Africi i vratio se u Varšavu.