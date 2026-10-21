"Zmajevi" bez bodova u Poljskoj: BiH imala prednost, pa upisala ubjedljiv poraz

Futsaleri BiH poraženi su u Gorzovu, u meču kvalifikacija za prvenstvo svijeta.

Izvor: FS BiH

Futsal reprezentacija Bosne i Hercegovine poražena je večeras u Gorzovu od Poljske rezultatom 6:2, u susretu drugog kola grupe 5 glavne runde kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo 2028. godine.

Izabranici Gorana Melhera su tokom prvog poluvremena preokrenuli rezultat u svoju korist, ali su domaćini do odlaska na odmor izjednačili, a potom sa četiri pogotka u nastavku stigli do ubjedljive pobjede.

Poljska je povela golom Mikolaja Zastavnika u 12. minuu, dok je Dejan Živković u 13. izjednačio na 1:1. Prednost bh. timu donio je Almedin Bundavica u 16. minuti, dok je Kacper Sendlevski u 19. pogodio za 2:2, što je bio rezultat prvog poluvremena.

Već na početku nastavka Pedro Gabrijel Goeš je vratio prednost domaćoj selekciji, dok je Jakub Raškowski u 26. minutu povećao na 4:2. Zastavnik je svojim drugim pogotkom u 31. minutu dodatno uvećao vodstvo Poljske, a konačnih 6:2 postavio je Goeš u 35. minutu, takođe svojim drugim golom na utakmici.

Bh. reprezentacija je, inače, susret završila sa dva isključena igrača. Slobodan Pejičić je u 30. minutz dobio drugi žuti karton, dok je Srđan Ivanković isključen u pretposljednjem minutu.

Nakon dva odigrana susreta Bosna i Hercegovina ima tri boda, osvojena pobjedom nad Sjevernom Irskom u Zenici (17:1). Kvalifikacije će nastaviti 25. februara 2027. godine gostovanjem u Sjevernoj Irskoj, a 3. marta dočekaće Poljsku.

Direktan plasman u elitnu rundu izboriće osvajači svake od 12 grupa. Četiri najbolje drugoplasirane takođe će steći to pravo, dok će svi ostali timovi koji budu drugi morati u baraž.

(mondo.ba, D. Šutvić)

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!