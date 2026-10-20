"Zmajevi" poslije istorijske pobjede idu u Poljsku: "Jedna su od najboljih ekipa u Evropi"

Bh. reprezentativci idu u goste Poljskoj.

Izvor: Promo/FS BiH

Futsal reprezentacija Bosne i Hercegovine će sutra u Gorzovu (18.00) gostovati selekciji Poljske, u susretu drugog kola grupe 5 glavne runde kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo 2028. godine.

"Zmajevi" su juče doputovali u Poljsku, a večeras će odraditi trening sa početkom u 18.00 časova. Izabranici Gorana Melhera u predstojeći susret ulaze u dobrom raspoloženju nakon ubjedljive pobjede rezultatom 17:1 nad Sjevernom Irskom u Zenici, što je najubjedljiviji trijumf bh. selekcije od osnivanja.

"Atmosfera u ekipi je dobra, svi igrači su zdravi i spremni za sutrašnju utakmicu. Svjesni smo da je Poljska favorit. Riječ je od jednoj od deset najboljih ekipa u Evropi, koja je posljednjih 5-6 godina dosta ulagala kako u reprezentaciju, tako i u razvoj lige, koja je trenutno među 3-4 najbolje na kontinentu. Dobro smo analizirali sutrašnjeg protivnika i svjesni smo da ćemo morati od prvog do posljednjeg minuta biti maksimalno koncentrsani, disciplinirani i odgovorni. Vjerujem u ekipu i vjerujem da sutra možemo ostvariti pozitivan rezultat", riječi su selektora BiH.

Direktan plasman u elitnu rundu izboriće osvajači svake od 12 grupa. Četiri najbolje drugoplasirane takođe će steći to pravo, dok će svi ostali timovi koji budu drugi morati u baraž.

(mondo.ba)

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