Lijepu glumicu napao pas na ulici i trajno je unakazio: Izgubila sve poslove nakon ugriza za lice

Nataša Vilson odlučila je da tuži vlasnika psa koji je skočio na nju dok je šetala gradom sa ljubimcem.

Izvor: instagram/officialnatashawilson

Glumica Nataša Vilson, našla se u situaciji iz noćne more kada ju je u parku za pse u okolini Los Anđelesa, dok je štitila svog francuskog buldoga, ugrizao pas po imenu Skrafi. Napad ju je trajno unakazio zbog čega je izgubila poslovne angažmane, navodi se u tužbi koju je podnijela protiv Skrafijevog vlasnika Gregorija Marsela.

Vilson, koja se pojavila u filmovima poput "The Best Version of Love" i "Ready to Jingle", tvrdi da je 7. novembra 2024, predveče, šetala svog buldoga kad je naišla na Marsela i njegovog psa Skrafija. Skrafi je potom "agresivno i dominantno" prišao glumičinom psu, zbog čega je svog ljubimca uzela u naručje, a onda je uslijedio napad.

"Skrafi je nastavio sa napadom dok je Vilson bila na zemlji, pokušavajući da svojim tijelom i rukama zaštiti svog psa. Tokom napada, Skrafi je ugrizao Vilson za lice, iznad desne obrve, nanijevši joj rasekotinu i krvarenje", stoji u tužbi.

Vilson je nakon incidenta, u pratnji Marsela, otišla u hitnu pomoć, gdje je dobila nekoliko šavova i gdje su joj propisani antibiotici.

"Kao rezultat incidenta, Vilson je zadobila rasjekotinu iznad desne obrve koja je zahtijevala šivenje, a ostao joj je trajan, vidljiv i bolan ožiljak, promijenjen oblik obrve i raspored rasta dlačica, kao i otežana pokretljivost desne obrve. Vilson je bila spriječena da se bavi svojim uobičajenim zanimanjem, čime je pretrpjela gubitak zarade i umanjenje radne sposobnosti", navodi se u tužbi.

Prema dokumentima, glumici je rečeno da joj je potrebna operacija korekcije ožiljka, kao i dodatno liječenje. Glumica traži naknadu materijalne štete, uključujući troškove liječenja, gubitak plate i gubitak sposobnosti ostvarivanja zarade.

(Mondo)