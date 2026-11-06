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"Prestravljen je": Rasel Brend proveo prvu noć u zatvoru nakon što je osuđen za silovanje

"Prestravljen je": Rasel Brend proveo prvu noć u zatvoru nakon što je osuđen za silovanje

Autor Mihajlo Popović Izvor Mondo
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Brend prvu noć u zatvoru proveo u ogromnom strahu. Prema pisanju stranih medija, zatvorski čuvari su svjesni rizika od napada na Brenda zbog njegove slave i prirode zločina za koje je osuđen.

Rasel Brend proveo prvu noć u zatvoru Izvor: Profimedia

Rasel Brend, osuđen za se*sualne delikte protiv četiri žene, tačnije - jedno silovanje i napade, proveo je prvu noć u zatvoru. Prema pisanju Daily Maila, komičar je bio prestravljen.

Brend je još u oktobru javno izrazio strah od mogućnosti da završi iza rešetaka.

Brend je godinama gradio javnu sliku ekscentrika i zavodnika. Sud u Sadarku pre nekoliko ga je dana proglasio krivim za silovanje i tri se*sualna napada. Dužina zatvorske kazne još nije određena, a mediji navode da bi komičar mogao da se suoči i s drugim optužbama.

Prva noć u zatvoru

Komičar je smješten u zatvor Vondsvort u južnom Londonu. Riječ je o ustanovi pojačane bezbjednosti, ali ne i maksimalne.

Daily Mail navodi da je Brend prvu noć proveo "prestravljen". Prema pisanju lista, zatvorski čuvari su svjesni rizika od napada na Brenda zbog njegove slave i prirode zločina za koje je osuđen. Navodi se i da mu pomisao na dugogodišnju zatvorsku kaznu izaziva veliku tjeskobu. Dizajnersku odjeću zamijenio je zatvorskom uniformom, a boravi u ćeliji veličine tri puta dva metra s tvrdim ležajem.

Brend je o svom strahu govorio i 11. oktobra u emisiji "Sunday Service", samo dan prije nego što je izabrana porota.

"Nije mi drago što izgleda da bih mogao u zatvor", rekao je tada i potapšao suprugu po ramenu. Njegova supruga Lora Galaher, koja mu je pružala podršku tokom cijelog suđenja, odgovorila mu je: "To je jednostavno dio sudskog procesa".

(Mondo)

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Tagovi

Rasel Brend zatvor silovanje glumac

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