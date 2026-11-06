Zvijezda serije "Prijatelji" otvara Onlifans: U 77 godini donijela odluku o sajtu za odrasle, ima detaljan plan

Iako je godinama prisutna na malim ekranima, Morgan Ferčajld smatra da publika zapravo ne poznaje dovoljno njenu privatnu stranu.

Izvor: Youtube/mintedpoor

Američka glumica Morgan Ferčajld, koju publika pamti po ulogama u serijama "Falcon Crest" i "Prijatelji", odlučila je da napravi neočekivan poslovni potez. U 77. godini otvorila je profil na platformi OnlyFans.

Iako se ova platforma najčešće povezuje sa eksplicitnim sadržajem, glumica je odmah razjasnila da to nije ono što njeni obožavaoci mogu da očekuju.

"Objavljivaću nove fotografije i video-zapise. I prije nego što iko pita, ne, nije riječ o takvom sadržaju", poručila je Ferčajld.

Kako je objasnila, na profilu planira da se zabavlja, šali i razgovara sa pratiocima o različitim temama, a cilj joj je da im pokaže svoju stranu koju do sada nisu imali priliku da upoznaju.

Ljudi poznaju njene likove, ali ne i nju

Morgan Ferčajld iza sebe ima višedecenijsku televizijsku karijeru i brojne zapažene uloge u američkim serijama. Pored ostvarenja "Falcon Crest", mnogi je pamte i kao Noru Bing, majku Čendlera Binga, kog je u kultnim "Prijateljima" igrao pokojni Metju Peri.

Pogledajte kadrove iz serije "Prijatelji":

Iako je godinama prisutna na malim ekranima, glumica smatra da publika zapravo ne poznaje dovoljno njenu privatnu stranu.

"Ljudi znaju moje likove, odjeću i velike frizure", rekla je za "People", a potom otkrila šta bi volela da podijeli sa pratiocima.

"Možda ne znaju koliki sam zaljubljenik u nauku ili koliko sestra lako može da me nasmije. Voljela bih da podijelim više takvih trenutaka", dodala je.

Pomaže joj tim koji je sarađivao sa poznatim glumicama

U pokretanju profila pomaže joj Endi Bečman, izvršni direktor kompanije Creators Inc, koja se bavi vođenjem karijera kreatora sadržaja. Njegov tim ranije je sarađivao i sa glumicama Džejmi Presli i Šenon Elizabet, koje su takođe otvorile naloge na ovoj platformi.

Bečman smatra da je Ferčajld izgradila vjernu publiku tokom decenija karijere i da njeni obožavaoci i dalje žele da prate njen rad.

"Holivud relevantnost zvijezda obično mjeri prema onome što su radili u posljednje vrijeme. Obožavaoci to ne rade", objasnio je za "People".

Dodao je da joj OnlyFans omogućava da sa publikom komunicira neposredno, bez posrednika i pod sopstvenim uslovima.

Ni u 77. godini ne odustaje od novih projekata

Osim glume i novog angažmana na OnlyFansu, Morgan se oprobala i u svijetu podkasta. Od oktobra prošle godine sa sestrom, takođe glumicom Ketrin Hart, vodi emisiju "2 Bitches From Texas", u kojoj razgovaraju o različitim temama i dijele lične priče.

Glumica se ove godine vratila i u popularnu sapunicu "The Bold and the Beautiful", poznatu i domaćoj publici, nakon čak 17 godina pauze. U epizodi emitovanoj 26. januara ponovo se pojavila uz glumca Džima Džeja Buloka.

Time je pokazala da ni nakon višedecenijske karijere nema namjeru da se povuče iz svijeta zabave i da je spremna za nove poslovne izazove.

(Mondo)