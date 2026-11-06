Zvijezda serije "Twilight" se vjenčala u tajnosti sa djevojkom: Sad osvanule prve fotke sa ceremonije (Foto)

Izabranica Kristen Stjuart, Dilan, je na svom Instagram profilu objavila i prve fotografije sa tajnog vjenčanja sa Kristen, koje je održano u aprilu 2025. godine.

Izvor: Instagram

Kristen Stjuart i njena supruga Dilan Mejеr pojavile su se zajedno u javnosti, a nježni prizori iz jednog restorana privukli su pažnju. Pred fotografima glumica je stavila vjenčani prsten na prst svoje partnerke, nakon čega su se poljubile i zagrlile.

Za ovu priliku Kristen je odabrala suknju i top, uz crne cipele, dok je kosu nosila puštenu. Dilan se odlučila za lepršavu haljinu, crne mokasine i visoki rep ukrašen mašnom.

Prve fotografije sa tajnog vjenčanja

Dilan je na svom Instagram profilu objavila i prve fotografije sa tajnog vjenčanja sa Kristen, koje je održano u aprilu 2025. godine. Njih dvije su tako prvi put podijelile detalje intimne ceremonije koju su dugo držale podalje od javnosti.

Njihova ljubavna priča počela je godinama ranije. Prvi put su zajedno fotografisane u avgustu 2019. godine, kada su razmjenjivale nježnosti na ulicama Njujorka. Upoznale su se šest godina ranije, na snimanju jednog filma, a vezu su zvanično potvrdile u oktobru iste godine, kada je Dilan objavila zajedničku fotografiju na kojoj se ljube.

Vjerile su se 2021. godine, a Kristen je o prosidbi govorila tokom gostovanja u emisiji Hauarda Sterna na radiju SiriusXM.

"Željela sam da me zaprosi, pa pretpostavljam da sam joj jasno stavila do znanja šta želim, a ona je bila sjajna u vezi s tim. Vjenčaćemo se, tako će biti", ispričala je tada glumica.

Kristen nije krila da priželjkuje intimno vjenčanje u krugu najbližih ljudi, bez velike pompe i radoznalih pogleda. U istom razgovoru otkrila je kako zamišlja taj poseban dan.

"Želim da bude kod kuće. Da bude u Los Anđelesu kako bi svi mogle da dođu. Ne želim da nas neko isprati do oltara. Želim da izgovorimo zavjete, a zatim da se zabavimo. To je jednostavno odličan razlog da budemo zajedno i kažemo 'volim te' pred svim našim prijateljima", govorila je Kristen.

Zajedno rade i na poslovnim projektima

Glumica je u intervjuu za magazin Rolling Stone govorila i o tome koliko dobro funkcionišu kao tim, ne samo u privatnom životu već i kada je riječ o poslu. Otkrila je da zajedno rade na pisanju, ali i da se njihove navike savršeno dopunjuju.

"Dilan i ja pišemo nešto, tako da prva tri sata dobro funkcionišemo. Naši mozgovi tada dobro rade. Kada se ona uselila u ovu kuću, nismo imale zavjese, imale smo tri viljuške i nikada nismo pile kafu, a ja sam bila u fazonu: 'Ne spavam.' Ona mi kaže: 'Ujutru piješ kafu i radiš, živa si i budna, a noću navlačiš zavjese'", ispričala je Kristen.

(Mondo)