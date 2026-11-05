Najprovokativnija izdanja srpske estrade: Kaja u crnoj čipki, voditeljka dominira, a Nikolija blista nakon svadbe

Tradicionalno, svake godine u ovo vrijeme humanitarnji događaj u prestonici okupi najpoznatija imena sa estrade.

Izvor: MONDO

Nikolija, Kaja Ostojić, Danijela Dimitrovska, samo su neka od poznatih imena koja su zablistala na crvenom tepihu gala večeri u Beogradu.

Kaja je neko ko već dugo ima svoj modni izraz i ne plaši se da eksperimentiše, te je tako i ovog puta oduševila u kreaciji od crne čipke i perja, koja je otkrila po koji dio tijela.

Rada pobjegla od medija

Pjevačica Rada Manojlović pozirala je fotoreporterima u dugoj crnoj haljini koja je istakla njenu vitku liniju, ali nije bila raspoložena za razgovor:

Nikolija: "Volim da popijem"

Nikolija Jovanović je na iznenađenje mnogih, nedavno rekla "da" svom dugogodišnjem partneru Relji Popoviću, a sada je zablistala na događaju sa interesantnom bijelom kapicom:

Danijela Dimitrovska, odnedavno novo lice RTS-a, ponovo je održala lekciju iz elegancije i stila, a reporter MONDA je sve zabilježio: