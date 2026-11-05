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Džejmi Foks postao otac treći put u 58. godini: Dobio dijete sa 27 godina mlađom partnerkom

Džejmi Foks postao otac treći put u 58. godini: Dobio dijete sa 27 godina mlađom partnerkom

Izvor mondo.rs
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Džejmi Foks i Alis Hakstep postali su roditelji, a glumac sada ima troje djece.

Džejmi Foks dobio treće dete: Devojka mlađa 27 godina Izvor: Shutterstock.com/Featureflash Photo Agency

Džejmi Foks (58) i njegova djevojka Alis Hakstep (31) dobili su svoje prvo zajedničko dijete. Magazin "Pipl" (People) prenosi da je glumac sada otac troje djece. 

Foks i Hakstepova, za koju se navodi da je bivša fitnes instruktorka koja se drži dalje od očiju javnosti, prvi put su pokrenuli glasine o vezi u avgustu 2022. godine, kada je primijećena kako ga podržava na svetskoj premijeri njegovog Netfliksovog filma "Dnevna smena" (Day Shift), iako se nisu zajedno pojavili na crvenom tepihu.

Godinu dana kasnije, viđeni su kako napuštaju grupnu večeru u restoranu Nobu u Malibuu. Njihova veza se navodno razvila nakon što je Foks pretrpeo krvarenje u mozgu koje je dovelo do moždanog udara tokom snimanja akcione komedije "Ponovo u akciji" sa Kameron Dijaz, zdravstveni detalj koji je kasnije otkrio u svom komičarskom specijalu iz 2024. godine "Džejmi Foks: Šta se zapravo desilo..."

 U periodu nakon zdravstvenih komplikacija, Alis je "bila tu za njega" i predstavljala ogromnu podršku u glumčevom životu, objavio je "Pipl" 2024. godine.

Par je nakratko raskinuo u januaru 2025. godine, ali su fotografisani tri mjeseca kasnije, slučajno upravo pri izlasku iz istog restorana Nobu. Ostali su zajedno, a "Pipl" ih je primijetio kako provode vrijeme u restoranu Kiki on d River (Kiki on the River) u Majamiju tokom prethodne Noći vještica.

Vijest o trudnoći prvi je objavio TMZ još u maju, navodeći da je australijska manekenka već tada bila u "nekoliko mjeseci poodmakloj trudnoći". Foks je već iskusan otac sa dvije odrasle kćerke, od 32 i 18 godina. Najstariju kćerku Korin dobio je 1994. godine sa bivšom partnerkom Koni Klajn, a zatim Enelis Bišop 2008. godine sa bivšom partnerkom Kristin Granis.

Foks se nikada nije ženio, a u svojim memoarima iz 2021. godine "Ponašaj se kao da imaš malo pameti: I druge stvari kojima su me naučile moje kćerke" otkrio je da nikada nije bio ubokeđen da je brak dobra ideja za njega.

"Nikada mi nije djelovalo da je brak neophodan kako bi se djeca odgajala u bezbjednoj atmosferi punoj ljubavi", napisao je Foks.

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Džejmi Foks

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