Džejmi Foks progovorio o najtežim trenucima: Nakon moždanog udara ponovo učio da hoda

Džejmi Foks, poznat po ulozi u filmu "Đangova osveta", prvi put je otvoreno govorio o teškim trenucima kroz koje je prošao nakon moždanog udara.

Izvor: Shutterstock.com/Featureflash Photo Agency

Džejmi Foks je doživio moždani udar u aprilu 2023. godine, tokom snimanja filma "Ponovo u akciji" u Atlanti. Vijest da mu se zdravstveno stanje iznenada pogoršalo, tada je saopštila njegova kćerka Korin.

Glumac dugo nije želio da otkriva detalje bolesti, a kasnije je priznao da se ne sjeća približno 20 dana tog perioda, kao i da u početku nije mogao samostalno da hoda.

Gostujući u emisiji Baby, This Is Keke Palmer, 58-godišnji Foks ispričao je koliko mu je bilo teško da prihvati ono što mu se dogodilo. Pored osjećaja bespomoćnosti i frustracije, borio se i sa snažnim bijesom.

"Razgovarao sam s njim", rekao je pokazujući prstom ka nebu.

Izvor: Shutterstock.com/Featureflash Photo Agency

"Govorio sam: 'To sam ja, čovječe. Zasmijavam ljude. Pogledaj sve te loše ljude'. Nisam mogao da shvatim. Pitao sam: 'Zašto baš ja?'", prisjetio se glumac.

"Šta nije valjalo sa mojom prvom šansom?"

Foks je često slušao da je dobio "drugu šansu", ali mu takve riječi tokom rehabilitacije nisu pružale utjehu.

"Šta nije valjalo sa mojom prvom šansom?", pitao se.

U najtežim trenucima oslanjao se na humor. Šalio se čak i dok je boravio u bolnici, imitirajući poznate glumce, među kojima je bio i Denzel Vošington.

"Mogao sam da se oslonim jedino na komediju", objasnio je.

Njegova kćerka Korin priznala je da medicinskom osoblju da ponekad nije bilo lako da procijeni da li se Foks šali ili je njegovo ponašanje posljedica neuroloških problema.

Težak i dugotrajan oporavak

Korin je odigrala presudnu ulogu tokom zdravstvene krize kroz koju je njen otac prolazio. Foks je otkrio da mu je ljekar kasnije rekao:

"Ona ti je spasla život. Zahvaljujući njoj, danas si ovdje".

Korin je od početka brinula o ocu, dok je istovremeno obavještavala javnost o njegovom stanju i molila da se poštuje privatnost porodice.

Nakon što se oporavio, Džejmi Foks se vratio u bolnicu u kojoj je liječen kako bi zahvalio medicinskim sestrama koje su brinule o njemu. Jedna od njih rekla mu je da manje od tri odsto pacijenata sa sličnim simptomima napusti bolnicu na svojim nogama.

Za glumca je taj susret predstavljao važan trenutak u kojem je mogao da sagleda koliko je težak put prošao, od moždanog udara, gubitka sjećanja i nemogućnosti da hoda do povratka svakodnevnom životu.

(MONDO)