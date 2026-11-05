Glumac Nikolas Kejdž iznenadio je mnoge kada je objavio da je morao privremeno da napusti svoju vilu vrijednu 10,5 miliona dolara u Malibuu nakon što je ogromna vrtača oštetila zemljište oko njegove nekretnine.

Izvor: Youtube printscreen / Letterman

Glumac Nikolas Kejdžnedavno je šokirao fanove, kada je otvoreno na jednom događaju rekao da je "trenutno beskućnik".

Kejdž je priznao da je trenutno bez doma, nakon što se u blizini njegove vile u Malibuu, u Kaliforniji, pojavila ogromna vrtača, rupa u zemlji, koja nastaje erozijom tla, koja je izazvala oštećenja zbog kojih više ne može da se vrati u svoju kuću.

Glumac je bio prinuđen da se evakuiše, pa privremeno boravi u hotelima. O tome je govorio tokom gostovanja na Los Anđeleskom Comic Conu, 31. oktobra.

Govoreći o svojim planovima za Noć vještica, Kejdž je objasnio da ove godine neće moći da dočekuje djecu iz komšiluka u svom domu.

Vidi opis "Trenutno sam beskućnik": Šok priznanje glumca na čijem računu leži 30 miliona, kupovao dvorce, a sad spava po hotelima Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Youtube printscreen / Letterman Br. slika: 5 1 / 5 Izvor: Youtube printscreen / Letterman Br. slika: 5 2 / 5 Izvor: Youtube printscreen / Letterman Br. slika: 5 3 / 5 AD Izvor: Youtube printscreen / Letterman Br. slika: 5 4 / 5 Izvor: Youtube printscreen / Letterman Br. slika: 5 5 / 5

"Trenutno sam beskućnik", prokomentarisao je glumac.

Ova situacija posebno je neobična imajući u vidu glumčevu imovinu. On je nekretninu u Malibuu kupio 2024. godine za približno 10,5 miliona dolara

Luksuzna kuća na obali okeana sada se našla u središtu problema koji prevazilazi običnu materijalnu štetu. On ne može normalno da koristi svoju nekretninu i morao je da pronađe smještaj na drugom mjestu, piše "Glossy".

Sve je počelo u septembru, kada su obilne kiše i erozija obale izazvale urušavanje zemljišta pored kuće. Vrtača je na kraju zahvatila prilaz za automobile, kao i dio spoljašnjih konstrukcija.

Pogledajte:

NICOLAS CAGE: “I’m currently a little bit homeless.” The Oscar-winning actor said a sinkhole that consumed part of his $10.5 million Malibu mansion in September has left him living in hotels, though he still planned to take his 4-year-old daughter trick-or-treating. https://t.co/PwxomOgSlu — The Washington Times (@WashTimes)November 3, 2026

Kupovao dvorce i dinosauruse

Bogatstvo Nikolasa Kejdža se procjenjuje na oko 30 miliona dolara.

Između 1996. i 2011. godine zaradio je preko 150 miliona dolara, a na vrhuncu slave godišnji prihodi su mu bili veći od 40 miliona dolara. Zbog rasipničkog života - kupovine dvoraca, ostrva, skupih automobila, pa čak i lobanje dinosaurusa i velikih poreskih dugovanja, zapao je u ozbiljne finansijske probleme i bankrot.

(Mondo)