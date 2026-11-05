Glumac Nikolas Kejdž iznenadio je mnoge kada je objavio da je morao privremeno da napusti svoju vilu vrijednu 10,5 miliona dolara u Malibuu nakon što je ogromna vrtača oštetila zemljište oko njegove nekretnine.
Glumac Nikolas Kejdžnedavno je šokirao fanove, kada je otvoreno na jednom događaju rekao da je "trenutno beskućnik".
Kejdž je priznao da je trenutno bez doma, nakon što se u blizini njegove vile u Malibuu, u Kaliforniji, pojavila ogromna vrtača, rupa u zemlji, koja nastaje erozijom tla, koja je izazvala oštećenja zbog kojih više ne može da se vrati u svoju kuću.
Glumac je bio prinuđen da se evakuiše, pa privremeno boravi u hotelima. O tome je govorio tokom gostovanja na Los Anđeleskom Comic Conu, 31. oktobra.
Govoreći o svojim planovima za Noć vještica, Kejdž je objasnio da ove godine neće moći da dočekuje djecu iz komšiluka u svom domu.
"Trenutno sam beskućnik": Šok priznanje glumca na čijem računu leži 30 miliona, kupovao dvorce, a sad spava po hotelima
"Trenutno sam beskućnik", prokomentarisao je glumac.
Ova situacija posebno je neobična imajući u vidu glumčevu imovinu. On je nekretninu u Malibuu kupio 2024. godine za približno 10,5 miliona dolara
Luksuzna kuća na obali okeana sada se našla u središtu problema koji prevazilazi običnu materijalnu štetu. On ne može normalno da koristi svoju nekretninu i morao je da pronađe smještaj na drugom mjestu, piše "Glossy".
Sve je počelo u septembru, kada su obilne kiše i erozija obale izazvale urušavanje zemljišta pored kuće. Vrtača je na kraju zahvatila prilaz za automobile, kao i dio spoljašnjih konstrukcija.
Pogledajte:
NICOLAS CAGE: “I’m currently a little bit homeless.” The Oscar-winning actor said a sinkhole that consumed part of his $10.5 million Malibu mansion in September has left him living in hotels, though he still planned to take his 4-year-old daughter trick-or-treating. https://t.co/PwxomOgSlu— The Washington Times (@WashTimes)November 3, 2026
Kupovao dvorce i dinosauruse
Bogatstvo Nikolasa Kejdža se procjenjuje na oko 30 miliona dolara.
Između 1996. i 2011. godine zaradio je preko 150 miliona dolara, a na vrhuncu slave godišnji prihodi su mu bili veći od 40 miliona dolara. Zbog rasipničkog života - kupovine dvoraca, ostrva, skupih automobila, pa čak i lobanje dinosaurusa i velikih poreskih dugovanja, zapao je u ozbiljne finansijske probleme i bankrot.
(Mondo)